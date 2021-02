Corona udsætter igen Aalborg Håndbolds kamp i Tyskland

HÅNDBOLD: Aalborg Håndbold har for tiden et presset kampprogram. Men nu slipper de i det mindste for at skulle til Kiel på tirsdag.

De tyske modstandere er nemlig blevet ramt af et enkelt positivt coronatilfælde. Det beretter Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse på klubbens hjemmeside.

Det positive tilfælde medvirker, at Kiel-mandskabet skal være i isolation frem til 19. februar, og derfor bliver udekampen tirsdag også omfattet heraf.

Det er ikke første gang, at udekampen mod THW Kiel udsættes. Det skete også i begyndelsen af december. Her var det også corona-tilfælde hos det tyske mandskab, der var årsagen.

Nu skal Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) i samarbejde med THW Kiel forsøge at finde en ny dato for udekampen.

Aalborg Håndbold tabte onsdag aften sin udekamp i netop Champions League til franske Nantes. Et opgør, du kan læse mere om her.