Coronaalarmen er afblæst før Danmarks EM-semifinale

De danske håndboldkvinder er alle testet negative for coronavirus undtagen stregspilleren Kaja Kamp. Det viser torsdagens PCR-test.

Selv om Kaja Kamp er testet positiv, er hendes værdier i coronatesten nu så høje, at hun kan bryde sin isolation og deltage i træning og kamp igen.

Dermed kan samtlige spillere i truppen være med i EM-semifinalen mod Montenegro fredag aften, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på Twitter.

- Alle spillere og ledere er testet negative på dagens PCR-test.

- Lars Jørgensen og Kaja Kamp tester stadig positive, men Kamps CT-værdier er så høje nu, at hun må bryde isolationen. Alle spillere er derfor til rådighed ved semifinalen mod Montenegro fredag, oplyser DHF.

Mens Kaja Kamp godt kan være med, er assistenttræner Lars Jørgensen stadig dømt ude mod Montenegro.

Corona blev onsdag et højaktuelt tema på håndboldlandsholdet, efter at Kaja Kamp og Lars Jørgensen begge blev testet positive for corona. Men smitten har ikke bredt sig til andre end de to.

De positive test skabte stor bekymring i den danske landsholdslejr grundet mulig smittespredning, men indtil videre er coronaalarmen afblæst efter en omgang negative kviktest og nu også PCR-test.

Trods bekymringerne lykkedes det onsdag aften Danmark at slå Norge 31-29 i den sidste gruppekamp.

Fredag klokken 17.45 spiller det danske hold semifinale mod Montenegro i Ljubljana.

I den anden semifinale mødes Frankrig og Norge lidt senere fredag aften. Finalen skal spilles på søndag.

