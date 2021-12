Coronaen har spredt sig i Mors-Thy Håndbolds ligatrup

HÅNDBOLD:Et udbrud af corona i Mors-Thy Håndbolds ligatrup kostede en aflysning af hjemmekampen mod KIF Kolding 22. december, men virussen er desværre ikke gået i julehi i det nordvestjyske. Derfor bliver udekampen 27. december mod Skanderborg-Aarhus heller ikke til noget.

- Vi havde tre smittede før jul, og nu er vi oppe på, at syv spillere fra truppen har fået en positiv test. Flere mangler også stadig svar på deres seneste test, og samtidig er vi jo alle nære kontakter til de smittede. Så det giver sig selv, at vi ikke skal spille den kamp på mandag, siger cheftræner Niels Agesen.

Det meddelte han 1. juledag Dansk Håndbold Forbund, men her fik den besked, at kampen ikke officielt kan aflyses før søndag 26. december.

- Det er jeg noget undrende overfor, så jeg har taget direkte kontakt til Skanderborg-Aarhus og fortalt dem om situationen. I det hele taget forstår jeg ikke, hvorfor man fra DHF's side ikke allerede har aflyst den her runde (programsat til 27. december, red.), siger Mors-Thy-træneren.

- Jeg har mange spillere, der har siddet isoleret fra deres familie juleaften, og når man ser på, at der er udbredt smitte i rigtig mange ligaklubber, så forstår jeg ikke, at man tvinger holdene til at møde ind og forberede sig til de her kampe. Det, synes jeg, faktisk er uanstændigt, fastslår Niels Agesen.

Forstår godt Aalborg og GOG

Han er med på, at især Aalborg Håndbold og GOG er voldsomt pressede, fordi de også spiller europæisk og nærmest har kalenderen fuld resten af sæsonen. Det gør det svær at genplacere de aflyste kampe.

- Jeg er med på, at det ser meget besværligt ud for de klubber, og jeg ved da heller ikke, om det er min manglende form for benhård professionalisme, der taler, men jeg synes ikke, at man kan sætte afviklingen af den her runde over alt andet. Der savner jeg en større grad af ansvarlighed, siger han.

- Jeg vil personligt hellere skulle spille tre kampe på en uge senere på sæsonen, end at løbe den her risiko nu, fastslår Niels Agesen.

Aalborg Håndbold er også ramt af coronasmitte og skal efter planen spille hjemme mod Ribe-Esbjerg mandag. Her oplyser klubben, at man afventer status efter søndagens træning.