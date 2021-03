Coronaprøver kan få alvorlige konsekvenser for Aalborg-profiler

HÅNDBOLD:Gennem den seneste måneds tid har Aalborg Håndbold været ramt af fem coronatilfælde.

Selvom Simon Gade, Magnus Saugstrup, Lukas Sandell, Benjamin Jakobsen og senest Henrik Møllgaard er tilbage i træning, kan den aalborgensiske cheftræner ikke vide sig sikker på, om kvintetten er med mod FC Porto på torsdag.

Her møder de danske mestre portugiserne i ottendedelsfinalerne af EHF Champions League.

- I princippet kan de stadig have antistoffer i kroppen, ligesom det skete med Emil Jakobsen under VM. Det er en ubekendt faktor. Der er intet til hinder for, at de spiller, men problemet kan være at få dem ind i landet, forklarer cheftræner Stefan Madsen.

Det kræver nemlig en negativ coronaprøve, der maksimalt er 72 timer gammel, for at komme med på flyveturen mod Porto.

- Vi kan kun håbe, at tallene er, som de skal være. Specielt de her fem bliver testet jævnligt, så vi kan se, om de rammer de rette værdier for at kunne teste negativ. Vi tester dem så ofte, som de overhovedet kan, uddyber træneren.

Arkivfoto: Bente Poder

- Som udgangspunkt forbereder vi os med forhåbningen om, at alle kan komme med. Ellers må vi bruge de unge spillere, som har været med tidligere. De er klar, hvis det skulle ske, at et par stykker ikke kommer med, tilføjer han.

Henrik Møllgaard er den seneste spiller til at teste positiv for covid-19. Han pådrog sig coronavirus efter det danske landsholds tur til Nordmakedonien. Aalborg-profilen er dog tilbage i træning.

- Det er gået godt. Han var allerede ude af isolation torsdag, hvor han kom ud og hilste på os i hallen. Så trænede han med fredag og mandag. Det er virkelig positivt, siger Stefan Madsen.

Dertil kan Stefan Madsen glæde sig over, at fløjspilleren Buster Juul igen er kampklar efter en fodskade.

- Buster var også tilbage fra sin skade op til kampen i Ringsted. Men han havde lidt med hoften, og det er overstået nu. Så han er klar, siger han.

Aalborg Håndbold rejser til Portugal torsdag og tager hjem samme aften for at undgå hotelovernatninger. Det var nemlig under et ophold i Ukraine i forbindelse med udekampen mod HC Motor, at målmand Simon Gade blev testet positiv for coronavirus som den første Aalborg-spiller.

- Det havde vi nok ikke gjort for et år siden, men som tingene har udviklet sig, så tror jeg, at vi gør det på den rette måde, siger træneren.