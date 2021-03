Coronaramt Aalborg-profil har kun milde symptomer: Alligevel er storkamp i fare

HÅNDBOLD:Når Aalborg Håndbold tirsdag gæster TMS Ringsted i holdets næstsidste kamp i grundspillet i HTH Herreligaen, bliver det uden deltagelse af Henrik Møllgaard.

Landsholdsspilleren blev torsdag testet positiv for coronavirus, men selv om han stadig er i isolation, er han sluppet nådigt.

- Jeg har det egentlig glimrende. Min smags- og duftesans er lidt dårlig, men jeg mærker ikke nogen smerter eller ømhed. I de første dage havde jeg milde influenzasymptomer. Jeg var lidt snottet og tæt i hovedet, men det har været en mild omgang, siger Henrik Møllgaard.

Efter torsdagens positive test blev han isoleret fra sin hustru og to døtre, som indtil nu er blevet testet negative. Holdkammeraterne i Aalborg Håndbold har han ikke været i nærheden af siden tirsdag, hvor hans værelseskammerat fra den netop overståede landsholdslejr Hans Lindberg blev testet positiv.

Derfor måtte Henrik Møllgaard se sidste onsdags sejr over Skjern hjemme fra sofaen.

- Det var ikke så sjovt, men det var trods alt nemmere, end når man er småskadet. Her var valget ligesom truffet for en. Det var ikke noget, jeg kunne binde sammen med lidt ekstra tape eller en pille. Det er aldrig sjovt ikke at kunne spille især efter den noget brogede periode, vi har haft som hold med fire coronasmittede og Renés (René Antonsen, red.) brud på hånden. Til gengæld var det en meget sjov afslutning, siger Henrik Møllgaard med henvisning til Aalborg Håndbolds slutspurt, hvor 24-28 blev vendt til en sejr på 32-29.

Mens Henrik Møllgaard fortsat er i isolation, når Aalborg Håndbold tirsdag aften spiller i Ringsted, fik de danske mestre mandag til gengæld vished for, at smitten ikke har spredt sig til holdkammeraterne. På sjettedagen for den seneste kontakt med Møllgaard kom der lutter negative testresultater retur, og landsholdsspilleren selv håber også, at han snart kan slutte sig til træningen i Aalborg Håndbold igen.

- Jeg skal være isoleret i syv døgn og så selvfølgelig have været symptomfri i 48 timer, før jeg må møde ind igen. Om det bliver torsdag eller fredag, ved jeg ikke, men det er der heldigvis nogle kloge mennesker i klubben, der har bedre styr på. Dem lytter jeg til, og så glæder jeg mig over, at der ikke er kamp i weekenden, siger Henrik Møllgaard.

Efter tirsdagens kamp i Ringsted er Aalborg Håndbolds næste opgave torsdag 1. april, hvor det gælder den første ottendedelsfinale i Champions League på udebane mod Porto.

Henrik Møllgaards deltagelse i den kamp kan stadig komme i fare, selv om han selv er tæt på at kunne erklære sig symptomfri.

- I forhold til symptomerne tror jeg ikke, at der kommer til at være nogen problemer, for det ville være mærkeligt, hvis jeg går helt ned nu, men jeg skal formentlig stille med en negativ test. Jeg kan bone ud som positiv de næste 8-12 uger, så selv om jeg er raskmeldt her, er der en risiko for, at det ikke er nok, siger Henrik Møllgaard.

For Aalborg Håndbold gælder det dog først tirsdagens kamp i Ringsted. Den bliver udover Henrik Møllgaard også uden skadede René Antonsen, men til gengæld er bagspilleren Sebastian Henneberg i spil til et comeback efter godt et halvt år på sidelinjen med en korsbåndsskade.

- Vi fik tre træninger aflyst på grund af coronasituationen, og planen var, at vi skulle have brugt de træninger til at få Henneberg helt klar, så vi må se på, om det kan lykkes alligevel.

- Det er muligt, at han kan komme i spil, men jeg skal lige have den sidste accept fra fysioterapeuten, siger cheftræner Stefan Madsen, der også har fløjspilleren Buster Juul tilbage efter en skadespause.