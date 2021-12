Coronaramt EH Aalborg-mandskab går på vinterpause med endnu en sejr

HÅNDBOLD:Cheftræner Allan Heine havde egentlig håbet på, at man kunne udsætte lørdagens kamp mellem Hadsten Håndbold og EH Aalborg. Nordjyderne havde nemlig to coronatilfælde op til opgøret i 1. division.

Det gik hjemmeholdet dog ikke med til. Dermed blev årets sidste kamp afviklet for EH Aalborg, der vandt 30-28 efter en tæt affære.

- Vi har gået lidt usikre rundt og frygtet for, at smitten kunne trække flere med. Så jeg er glad for, at vi er på den anden side af den kamp, selvom jeg havde håbet, at vi kunne få den rykket, fortæller Allan Heine.

Hadsten Håndbold - EH Aalborg 28-30 (14-13) Stilling gennem kampen: 9-5, 12-8, 13-13, 17-15, 22-23, 25-27 Topscorer, Hadsten: Stine Schmidt, 9 mål Mål, EH Aalborg: Rikke Hoffbeck Petersen 6, Frida Høgaard Nielsen 6, Cecilie Termansen 4, Sandra Erlingsdottir 4, Maiken Skov 4, Line Berggren Larsen 3, Mille Eisenhardt 2, Caroline Højer 1 Udvisninger: Hadsten 2, EH Aalborg 3 Tilskuertal: 110 VIS MERE

- De (Hadsten, red.) ønskede ikke at rykke kampen, og det er de i deres fulde ret til. Der skal jo være fem smittede, før man skal det. Jeg var bare nervøs som træner for at tage herned og give smitten videre. Vi krydser fingre for, at det ikke er sket. Vi er testet godt og grundigt, og alle tog en kviktest her til morgen.

Det var forsvarsgeneralen, svenske Märta Hedenquist, og talentet Isabella Sørig, der måtte sidde over lørdag grundet corona. De resterende holdkammerater kom dog succesfuldt gennem kampen, der endte med at blive EH Aalborgs fjerde sejr i streg.

- Når forandringens vinde blæser, så bygger nogen læhegn og andre vindmøller. Der gjorde vi virkelig sidstnævnte og fandt nogle løsninger. Der skal stor cadeau til spillerne, som tog skeen i den anden hånd, siger cheftræneren.

Dermed følger de aalborgensiske håndboldkvinder op på en god periode for klubben. Deres seneste divisionsnederlag fandt sted i starten af november til Vendsyssel Håndbold.

- Vi spiller bedre og bedre håndbold. Der er rytme i tingene set over en bred kam, siger Allan Heine.

EH Aalborg overvintrer på femtepladsen - ét point efter Bjerringbro på tredjepladsen. Det er også den placering, som cheftræneren skeler efter, da den kvalificerer til opryknings-playoff til Bambusa Kvindeligaen.

- Vi er godt tilfredse i forhold til, at vi har været igennem en periode med seks-syv længerevarende skader og nu corona. Vi hænger på og er inden for rækkevidde af den top-tre, siger han.

- Vi ligger meget jævnt i forhold til de andre hold i toppen. Jeg er imponeret over, hvordan pigerne er gået ind til tingene. De knokler på og giver ikke op. Der er samhørighed og ærgerrighed, og det er fedt at se, lyder det fra Allan Heine.

EH Aalborgs næste kamp i 1. division er mod lokalrivalerne fra Vendsyssel Håndbold. De mødes den 13. januar i det nye år.