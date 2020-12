Coronaramte sjællændere meldte kamp aflyst, men skal alligevel møde Vendsyssel

BADMINTON:Torsdag morgen meldte Solrød Strand ud, at torsdagens kamp i Badmintonligaen mod Vendsyssel Elite Badminton var blevet aflyst på grund af flere tilfælde af coronavirus hos sjællænderne, men nu ligger det fast, at kampen alligevel gennemføres som planlagt.

Det meddeler Badminton Danmark ifølge Vendsyssel Elite Badminton.

- Holdturneringsudvalget har her til morgen hastebehandlet en anmodning fra Solrød Strand om at udsætte ligakampen mod Vendsyssel. Administrationen har været i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at få afklaret myndighedernes vurdering af smitterisiko m.v.

- Solrød Strand har oplyst, at to spillere og en træner har været i tæt kontakt med ungdomsspillere, der deltog i Kredsmesterskaber i weekenden, og som efterfølgende er konstateret positive for Covid-19. De tre personer er naturligvis sat i isolation.

- Klubbens øvrige ligaspillere er i såkaldt ”3. led” i forhold til personer, der er testet positive for Covid-19. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at der ingen restriktioner eller særlige anbefalinger er for personer i ”3. led”, da det vurderes at de ikke har en større smitterisiko end den øvrige del af befolkningen, forklarer Badminton Danmark.

Solrød Strand meddeler på Facebook, at klubbens bestyrelse ikke er enig i beslutningen, men respekterer den og derfor stiller op til kamp torsdag aften 18.30.