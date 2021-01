Coronasmitte aflyser Aalborg Pirates-kamp

ISHOCKEY:Aalborg Pirates skulle tirsdag have været værter for et møde med Rødovre i Metal Ligaen, men den kamp bliver ikke til noget.

Rødovre har ramt grænsen på syv positive Covid-19-tilfælde, og det betyder, at kampen aflyses, fortæller Metal Ligaen på sin hjemmeside.

Aflysningen betyder, at de to hold får halvandet point hver.