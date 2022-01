Coronasmitte har været held i uheld for Vendsyssel FF

FODBOLD:Tirsdag var der atter træning i Vendsyssel FF. Det er en udvikling, som selv ikke klubbens sportslige førstemand Søren Henriksen havde set komme efter talrige positive coronaprøver i slutningen af sidste uge hos 1. divisionsklubben.

- Det er mest af alt på grund af de nye karantæneregler, at vi allerede nu kan komme i gang igen. Med et behov for blot fire dage i isolation er der mulighed for, at vi kan have store dele af truppen tilbage på træningsbanen allerede onsdag. Det er gået hurtigere end forventet, konstaterer Søren Henriksen.

- I første omgang aflyste vi vores træningskamp på fredag mod Aarhus Fremad, men den er nu tilbage på programmet, da vi godt føler, at vi kan afvikle kampen med et par dages træning i benene. Reelt set var det også kun to træningsdage, som vi går glip af, da spillerne alligevel skulle have fri i weekenden, siger Søren Henriksen.

Tirsdag var der som sagt allerede et par coronaramte Vendyssel-spillere tilbage på træningsbanen sammen med de fire spillere, der endnu ikke har været ramt af corona i denne omgang.

- Vi har et par spillere, der blev tidligere konstateret ramte end resten af truppen. Da de ikke har udvist symptomer på corona, var de allerede clearet tirsdag. Resten af de coronaramte spillere begynder træning igen onsdag. Det er kun to mand, der er nede med lidt feber, så i forhold til hvor mange vi har haft nede, så er vi sluppet godt fra det, siger Søren Henriksen.

Faktisk er det ikke helt forkert, hvis man konkluderer, at det er held i uheld for Vendsyssel FF, at stort set alle spillere nu har været ramt af corona.

- Det kan jo vise sig at være en fordel, når vi skal i gang med turneringen igen. Der burde jo ikke være nogen risiko for, at de pågældende spillere bliver ramt igen lige med det samme, og vi har også undersøgt omstændighederne for vores træningslejr i Tyrkiet, og her kan vi komme afsted, da alle ramte personer når at få coronapasset tilbage igen, siger Søren Henriksen.