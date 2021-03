Coronaudbrud i Aalborg Håndbold bremset - her er planen for søndagens ligakamp

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbolds spillere var lørdag tilbage på halgulvet efter seks dage i isolation på grund af et coronaudbrud i de danske mestres trup.

Alle spillere og ledere blev lyntestet inden træningen, uden at der dukkede flere positive tilfælde op, og dermed ser udbruddet ud til at blive holdt nede på fire spillere (målmand Simon Gade, stregspillerne Magnus Saugstrup og Benjamin Jakobsen samt højrebacken Lukas Sandell.

Der skal fem positive prøver til, før et hold kan få udsat en kamp, og den aktuelle status i Aalborg Håndbold betyder, at søndagens ligakamp ude mod Århus Håndbold bliver spillet.

- Det bliver selvfølgelig en lille udfordring, at spillerne har ligget stille i en hel uge på til Aarhus-kampen, men det er trods alt nok en større bekymring, at vi mangler fire vigtige spillere, siger cheftræner Stefan Madsen.

Med to stregspillere ude er der lagt op til en hård søndag for René Antonsen, der i truppen bliver suppleret af U19-spilleren Valdemar Hermansen.

- Han kommer højst sandsynlig i spil i begge ender af banen, siger Stefan Madsen om det unge talent.

Er presset til at vinde i Aarhus

På positionen som højre back er Aalborg også ekstra udfordret, da Mads Christiansen næppe kan spille fuld tid. Derfor kan der blive spilletid til en anden U19-spiller, Christian Termansen, på den position.

På målmandsposten erstattet Simon Gade af U19-keeper Søren Brunsborg, der skal supplere Mikael Aggefors.

- Men uanset udfordringerne, så jagter vi benhårdt de to point mod Aarhus, som er en nødvendighed, hvis vi skal holde fast i andenpladsen i grundspillet og få to point med over til slutspillet, pointerer cheftræner Stefan Madsen.

Kampen mod Århus Håndbold er den fjerdesidste i grundspillet, og trods pointlighed med Bjerringbro-Silkeborg er aalborgenserne aktuelt kun nummer tre, fordi de er dårligere indbyrdes mod midtjyderne.