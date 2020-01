Coronavirus får AaB til at droppe træningskamp

FODBOLD:AaB skal i sidste øjeblik på jagt efter en ny modstander på den træningslejr i Spanien, som superligaholdet torsdag formiddag sætter kursen mod.

Klubben har valgt at trække stikket på den allerede aftalte kamp mod Wuhan Zall FC fra den kinesiske Super League - på grund af udbruddet af den dødelige coronavirus. De to hold skulle have mødtes tirsdag 4. februar.

- Vi er bevidste om, at risikoen for smitte måske er mikroskopisk, og at der stadig er meget, man ikke ved om virussen, men i samråd er ledelse, trænerstab og sundhedssektor blevet enige om ikke at løbe nogen som helst risiko, siger AaB-direktør Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

- Det er selvfølgelig ærgerligt for os, hvis vi ikke finder en anden modstander på træningslejren, men i det store billede er situationen jo allermest ulykkelig for Wuhan-klubben og deres landsmænd, lyder det videre fra Thomas Bælum.

Fodboldholdet fra Wuhan Zall FC ankom onsdag til Spanien, da holdet er blevet clearet til at komme til landet. Spillerne har ikke været i nærheden af epicentret omkring coronavirussen i Wuhan siden 2. januar og desuden ude over inkubationstiden. Ingen i kinesernes trup har udvist symptomer

Alligevel siger de spanske myndigheder, at man holder et vågent øje med det kinesiske hold på træningslejren i Spanien. Det skriver det spanske netmedie The Olive Press.

Mange fodboldhold befinder sig i den kommende uge i Andalusien-området, men langt de fleste matchninger har allerede fundet sted.