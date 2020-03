Coronavirus rammer AaB hårdt: Sender medarbejderne hjem

FODBOLD:AaB har fredag besluttet at sende hovedparten af sine ansatte hjem, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Hjemsendelsen gælder som udgangspunkt så længe, regeringen har påbudt en skærpet færden og opmærksomhed for at undgå spredning af coronavirus.

- Vi er opmærksomme på, at alle i øjeblikket er ramt af situationen, og vi har taget dette skridt for at sikre, at vi også kan tilbyde job til alle, når tilstanden om forhåbentlig ikke så mange uger begynder at nærme sig et normalt leje.

- Vores medarbejdere og deres familiers helbred er altafgørende for os, og med beslutningen stiller vi nu også en jobsikkerhed, og vi ser frem til igen at have alle vores dygtige folk tilbage i deres vante funktioner

- Det er vigtigt at understrege, at vi i AaB mærker stor opbakning, men endnu mere vigtigt er det, at vi alle i denne vanskelige tid støtter op om de retningslinjer, der bliver udstukket fra regeringen og den enorme indsats og opgave, som alle i det danske sundhedsvæsen står overfor, siger administrerende direktør Thomas Bælum.

Ordningen gælder ikke spillerne i superligatruppen, men omfatter størstedelen af trænerstaben omkring både Superligatruppen og AaB Talent.

Ligeledes gælder ordningen langt hovedparten af de administrative medarbejdere. Alle medarbejdere vil i perioden, med støtte fra regeringens trepartsordning, få udbetalt fuld løn og kan returnere til deres stilling, når AaB kalder dem tilbage på arbejde, fordi situationen omkring coronavirus har ændret sig til det bedre.