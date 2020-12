Coronavirus sender Vendsyssel på juleferie

HÅNDBOLD:Corona-situationen betyder, at Elitesport Vendsyssels (ESV) planlagte kampe i juleperioden er udsat, og at sæsonen for 1. division herrer i håndbold forlænges med tre uger, fortæller Elitesport Vendsyssel i en pressemeddelelse.

Det er besluttet af divisionsforeningen på baggrund af en henvendelse fra ESV.

For Elitesport Vendsyssel betyder det, at de planlagte udekampe mod Grindsted tirsdag og mod Midtjylland den 29. december udskydes.

ESV’s næste kamp forventes at blive mod Ajax i København den 9. januar.

I henvendelsen i sidste uge til divisionsforeningen og de øvrige klubber i 1. division skrev ESV’s sportschef Nicolai Leth Klinge blandt andet:

- Jeg har rigtig svært ved at forsvare over for spillernes arbejdsgivere, at de nu for anden gang er nære kontakter og er blevet hjemme fra arbejde i fire dage for så at træne sammen søndag og mandag og rejse til Grindsted og spille den 22., såfremt det viser sig, vi ikke har flere positive.

- Det er også svært at forsvare over for spillernes familie, som gerne vil holde jul med mormor og morfar, at de skal spille håndbold, når samfundssituationen er, som den er.

- Det er i vores tilfælde meget svært blandt vores samarbejdspartnere at finde nogen, der finder det forsvarligt, at de ”professionelle amatører” skal spille videre i denne tid.

- Vi må også spørge os selv, hvad er det, vi ønsker at signalere til omverdenen? Hvilket sportsligt produkt får vi ud af det her, når så mange hold bliver lukket ned på stribe for så at blive kastet i kamp igen? For vis skyld spiller vi efterhånden? Ingen sponsorer, ingen tilskuere, ingenting, skriver sportschefen.

Divisionsforeningen har herefter bestemt, at alle kampe i 1. division fra og med 19. december til og med 10. januar kan omplaceres til afvikling senest 1. marts, hvis klubberne er enige. For at få plads til de flyttede kampe forlænges 1. division, så at sidste runde skal spilles i uge 15 i stedet for uge 12.

En ny turneringsplan og konsekvenser for op- og nedspil meddeles senere.

I øvrigt kunne Elitesport Vendsyssel-truppen ånde lettet op, efter at én spiller i forrige uge blev konstateret smittet med Covid-19. Samtlige spillere og ledere testede negativt i begge efterfølgende obligatoriske tests.