Da AaB vaklede, fik kritiseret back en hovedrolle

AALBORG:Kasper Jørgensen spillede en stor rolle, da AaB søndag slog FC Fredericia 4-0 og strøg til tops i NordicBet Ligaen (1. division).

Aalborgensernes højre back assisterede til Oliver Ross' tidlige åbningsmål, og siden satte han ikke mange fødder forkert.

- Jeg synes måske, at jeg spillede bedre i sidste uge mod Horsens, men det gik da også godt i dag. Som hold kom vi også fint ud til kampen og kom foran, men derfra synes jeg dog, at vores spil faldt lidt fra hinanden, siger Kasper Jørgensen, der i perioder har fået en del kritik for sine præstationer i AaB-trøjen.

Fredericia hamrede en afslutning på overliggeren i slutningen af første halvleg, og kort efter pausen måtte en vågen Kasper Jørgensen redde en afslutning på selve målstregen.

Søndag var AaB oppe imod FC Fredericia i 1. division. Aalborg 06. August 2023 Foto: Martél Andersen

- Vi skal være glade for, at de ikke fik scoret i nogle af de situationer, for man må sige, at vi gav dem muligheden. Heldigvis forsvarede vi målet med alt, hvad vi havde, og det var selvfølgelig vigtigt, at de ikke fik scoret i de situationer, siger AaB's redningsmand.

I stedet scorede AaB til 2-0 kort efter på en dødbold, der havnede i panden på Rasmus Thelander.

- Jeg synes, vi har brugt opstarten på at få nogle gode variationer på standardsituationerne, og alle ved bare, hvad de skal gøre i de situationer. Så det er selvfølgelig fedt at lave to kasser på den konto, forklarer Kasper Jørgensen.

- Vi er da også super tilfredse med at vinde 4-0, men vi ved også godt, at vi kan spille bedre. Heldigvis har vi en træner, der mener det samme, og som presser os hver eneste dag på træningsbanen. Det er med til, at alle giver sig fyldt ud derude, og det er bare fedt, uddyber AaB-backen.

Udover AaB har kun Hobro IK maksimumpoint efter de tre første spillerunder. Næste opgave for aalborgenserne er på fredag ude mod FC Helsingør.

AaB mod FC Fredericia 0608-2023