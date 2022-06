Da Aalborg sidst var DM-vært, var Fetterlein en tennisstjerne

TENNIS:Frederik Fetterlein blev dansk mester, da Aalborg Tennisklub senest var DM-vært. Det er præcis 30 år siden, og det har ikke ligget i kortene, at der skulle blive en gentagelse.

Alligevel indtager landets bedste spillere fra mandag 20. juni det røde grus i Vestbyen som en del af den nye nationale event "DM-ugen".

- Vi har ikke søgt om at blive vært, men er i stedet blevet kontaktet af Aalborg Kommune og DIF (Danmarks Idrætsforbund, red.) i forbindelse med deres aftale om at få DM-ugen til byen. Den udfordring var vi med på, fortæller Aalborg Tennisklubs formand Mads Brix.

Amra Vaizovic i gang med træningen på Aalborg Tennisklub forud for DM på hjemmebane. Foto: Henrik Bo

Han og klubbens øvrige medlemmer har været på overarbejde for at pifte klubbens anlæg op og uddanne boldbørn til finaleweekenden (25. og 26. juni)

- Banerne og anlægget har fået en overhaling, så vi er klar til at tage imod landets bedste spillere, fortæller Mads Brix.

Da Aalborg Tennisklub i 1992 senest var DM-vært, var både tilskuerne og antallet af lokale titelaspiranter svære at få øje på, og ikke ret meget har ændret sig siden.

- Der er ikke tradition for at have et decideret elitemiljø i nordjysk tennis. Den del er meget centreret omkring Dansk Tennis Forbunds anlæg på KB i København, og det afspejler sig jo også på den danske rangliste, siger Mads Brix.

Interessen for at spille tennis på motionsniveau er dog ganske stor. Under corona-pandemien fordoblede Aalborg Tennisklub antallet af medlemmer fra 300 i 2019 til 680 medlemmer i 2021. Og selvom verden nu er vendt tilbage til normale tilstande, hænger 600 stadig på.

Den nordjyske tennisscene ser mest lovende ud på kvindesiden, hvor Aalborg Tennisklubs førstehold spiller i 1. division. De har fem spillere blandt landets 155 bedste i landet, og de forsøger alle lykken i kvalifikationen til kvindernes hovedturnering.

Den danske singlerangliste for kvinder 1. Clara Tauson, KB (deltager ikke ved DM)

8. Hannah Viller Møller, Gentofte (topseedet til DM)

67. Louise Kragelund, Aalborg Tennisklub (deltager i kvalifikationen ved DM)

70. Dominika Olszewska, Aalborg Tennisklub (deltager i kvalifikationen ved DM)

142. Amra Vaizovic, Aalborg Tennisklub (deltager i kvalifikationen ved DM)

150. Ena Vaizovic, Aalborg Tennisklub (deltager i kvalifikationen ved DM)

155. Nina Samodajev, Aalborg Tennisklub (deltager i kvalifikationen ved DM) VIS MERE

Klubbens spillende polske træner, Dominika Olszewska, var i sine velmagtsdage nummer 353 i verden i double, og hun er direkte inde i hovedturneringen i damedouble (sammen med klubkammeraten Louise Kragelund) og mixeddouble (sammen med Julius Rokkjær fra Hjørring).

- Dominika har tilføjet noget ekstra til det træningsmiljø, som vores andre trænere allerede har været godt i gang med at etablere, og selvom hun er blevet 43 år, spiller hun også stadig på et ret højt niveau, siger formand Mads Brix.

Når man har været bosat i Danmark og medlem af en klub igennem flere år, bliver man berettiget til at stille op ved DM.

Her ses Aalborg Tennisklubs bedste damer, der spiller i 1. division og har hjemmebane under DM. Fra venstre ses Katinka Nielsen, Ena Vaizovic, Amra Vaizovic, Nina Samodajev og klubbens spillende træner, Dominika Olszewska. Foto: Henrik Bo

En aarhusiansk tilflytter i skikkelse af Sigurd Nellemann fra Hjørring er bedst placerede "nordjyde" som nummer 44 på den danske herrerangliste. Han er direkte inde i hovedturneringen i single, mens Andreas Schmidt og Emil Jankowski fra Aalborg Østre Tennisklub sammen med Julius Rokkjær fra Hjørring forsøger lykken i kvalifikationen.

Den danske singlerangliste for mænd 1. Holger Rune, KB (deltager ikke ved DM)

4. Johannes Ingildsen, KB (topseedet ved DM)

44. Sigurd Nellemann, Hjørring (direkte inde i hovedturneringen ved DM)

48. Walter Malchau, Aars (deltager ikke ved DM)

114. Mads Henningsen, Aars (deltager ikke ved DM)

123. Andreas Schmidt, Aalborg Østre Tennisklub (deltager i kvalifikationen til DM)

147. Casper Lund, Aalborg Østre Tennisklub (deltager ikke ved DM)

180. Emil Jankowski, Aalborg Østre Tennisklub (deltager i kvalifikationen til DM)

181. Nicolai Duus, Aalborg Østre Tennisklub (deltager ikke ved DM)

205. Jens-Kristian Kragelund, Aalborg Tennisklub (deltager ikke ved DM)

208. Julius Rokkjær, Hjørring Tennisklub (deltager i kvalifikationen til DM) VIS MERE

Tilmeldingen i doublerækkerne er mere sporadisk, og det betyder, at flere nordjyske konstellationer her er sikret en plads i hovedturneringen.

De første DM-slag slås i Aalborg Tennisklub mandag 20. juni klokken 12. Se hele DM-programmet her.

