Dårlig AaB-timing før uddeling af tv-penge

FODBOLD:Efter den netop afsluttede 11. runde i Superligaen bliver den første af i alt tre rater tv-penge fordelt til klubberne. Det var derfor særdeles dårlig timing, at AaB i fredags tabte 1-2 til OB i Odense.

Med en sejr ville AaB have indtaget en indbringende fjerdeplads i tabellen, men nederlaget betyder i stedet, at aalborgenserne falder ned på en lidet flatterende ottendeplads. Et fald fra tinderne, der på bundlinjen betyder omkring én million tv-kroner mindre i kassen.

- Det er ikke kun placeringen men også antal point og fordelingen af tv-kampe, der betyder noget for det samlede beløb, vi får udbetalt. Men det er da bestemt en mærkbar forskel - især i et corona-år som dette - hvor vi vender og drejer alting for at få enderne til at nå sammen, siger AaB-direktør Thomas Bælum.

Han anser dog den aktuelle placering som et midlertidigt tilbageslag, for generelt mærker han positive vinde omkring superligaholdet.

- Vi kan jo se på statistikken, at vi skaber mange chancer og selv giver meget få chancer væk, så vi skal holde fast i de ting, vi gør, og blive ved med at tro på det. Når det er sagt, skal vi selvfølgelig lære af vores fejl og ikke være blinde for at justere undervejs, forklarer Thomas Bælum.

Et positivt aftryk i de sidste tre kampe før jul står højt på direktørens ønskeliste.

- Vi vil meget gerne forbi B93 i tirsdagens pokalkamp, for vi har stolte traditioner i den turnering, som også er den korteste vej til Europa. Og så har vi lidt, vi skal have indhentet i Superligaen, og det må meget gerne ske på den her side af årsskiftet, siger AaB-direktøren med henvisning til kampene mod Lyngby (13/12) og AGF (20/12).