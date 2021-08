Dårlig start har mærket Hobro: - Vi bliver nødt til at løfte i fælles flok

FODBOLD: Et tidligt føringsmål fra Emil Søgaard gav lovning om mere, men til sidst endte det alligevel i en øretæve for Hobro IK, der lørdag tabte 1-4 hjemme på DS Arena til Lyngby.

For den gode start blev på ingen måde fulgt op af Hobro, der i kampens sidste to tredjedele ikke fik meget til at hænge sammen.

- Det eneste, vi kan være tilfredse med, er en hæderlig start, men den sidste time var alt for dårlig. Vi var for nemme at spille igennem og vinde dueller imod, og vi var jo dårligere end Lyngby på alle parametre, konstaterer forsvarsspilleren Simon Jakobsen.

Lyngby vendte kampen med to scoringer på fem minutter i første halvleg, og i anden halvleg var Hobro aldrig rigtig tæt på at komme tilbage i kampen. Til sidst forcerede hjemmeholdet i jagten på en udligning, og det blev straffet af et velspillende Lyngby-hold.

- Det var selvfølgelig bekymrende på den måde, at jeg ikke kan lide at se os blive splittet ad på den måde, vi gjorde. Vi forsøgte at gøre noget for at komme tilbage, men det er selvfølgelig ærgerligt, at de fik scoret to gange til sidst, siger Hobro-træner Martin Thomsen.

Der var også tendenser til opløsning i anden halvleg, da wingbacken Mathias Haarup åbenlyst ignorerede Hobro-trænerens direktiver om at tage et tilbageløb.

- Vi skal vide, at vi alle sammen skal arbejde benhårdt, for det er den eneste måde, vi kommer fremad på. Alle i både truppen og klubben skal stå sammen nu, for vi er nede i en bølgedal efter en svær start, hvor vi også har været ramt af nogle skader og nogle kendelser, der er gået imod os.

- Vi skal løfte i fælles flok, men det skal I nok også få at se, at vi gør, siger Martin Thomsen.

For på bundlinen står, at sæsonens første fire kampe i Nordicbet Ligaen blot har givet to point.

- Jeg synes, at det her var vores dårligste kamp, efter at det var blevet bedre og bedre i de tre første kampe. Det er et lille setback, men vi er en ny gruppe, der er ved at blive spillet sammen og vænne os til nye idéer. Det har set godt ud indtil i dag, så vi skal ikke lade os slå ud af det her. Heldigvis er der en ny kamp allerede på onsdag, siger Simon Jakobsen.

Det var dog dårligt nyt til Hobro, at man formentlig fik føjet en ny spiller til skadeslisten, idet Jakob Hjorth måtte udgå i pausen, efter at han havde slået hovedet i en duel midtvejs i første halvleg.

- Jeg håber, han slipper med skrækken. Han var lidt svimmel i pausen, og derfor tog vi ham ud. Han har jo døjet med hovedet før, siger Martin Thomsen.