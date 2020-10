Dårlig start nager Aalborg trods comeback: - Vi kan ikke være det bekendt

HÅNDBOLD: Buster Juul stod med ansvaret for, at Aalborg Håndbold lørdag ikke skulle løbe ind i årets første nederlag.

Tiden var gået, GOG førte 33-32, men med kampens sidste aktion sendte Buster Juul et straffekast i mål, så Aalborg Håndbolds seneste nederlag til en dansk modstander fortsat daterer sig helt tilbage til 17. december 2019.

- Jeg har det rigtig godt med det pres, der er i sådan en situation. Det er det, jeg forbereder mig på hver dag, når jeg står op. Selvtilliden er i top, og jeg har en god ro og tro på tingene, og det gik heldigvis godt, fortæller Buster Juul.

Med fløjspillerens udligning fik Aalborg Håndbold trods alt et tåleligt resultat ud af en kamp, der ellers var begyndt helt forfærdeligt. GOG kom stærkt svækket til Aalborg, men efter 10 minutters spil førte fynboerne alligevel 10-3.

- Vores indgang til kampen kan vi simpelthen ikke være bekendt. Vores intensitet var langt fra på det niveau, som vi skal forvente fra hinanden.

- Vi kan ikke tillade os at komme ud på den måde, men det er mit ansvar, og jeg er meget skuffet over vores første 20 minutter, siger cheftræner Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold - GOG 33-33 (14-19) Stillinger undervejs: 1-6, 4-10, 9-12, 12-15, 14-19 (pausestilling), 18-20, 20-23, 23-25, 27-27, 29-29 Mål, Aalborg Håndbold: Magnus Saugstrup 7, Henrik Møllgaard 6, Felix Claar 5, Buster Juul 5, Jonas Samuelsson 3, Nikolaj Læsø 3, Sebastian Barthold 2, Lukas Sandell 1, Mark Strandgaard 1 Mål, GOG: Mathias Gidsel 12, Emil Jakobsen 8, Simon Pytlick 6, Anders Zachariassen 2, Frederik Clausen 2, Emil Madsen 1, Oscar Bergendahl 1, Kasper Kildelund 1 Udvisninger: Aalborg Håndbold 2, GOG 1 Tilskuere: 375 VIS MERE

For at det til sidst endte i en pointdeling kunne ikke ændre på, at den dårlige start på kampen kræver en grundig evaluering de kommende dage.

- Jeg kan ikke forklare, hvorfor vi startede så dårligt, men det er noget, vi skal have kigget på. Vi skal tage det alvorligt, for det er ikke hver dag, at man overhovedet får muligheden for at æde sig tilbage i kampen, når man starter så dårligt, siger Henrik Møllgaard.

Lørdagens pointtab var Aalborg Håndbolds første i denne sæson, efter man også i onsdags mod Fredericia balancerede på kanten af en skuffelse, inden de to point blev trukket hjem til sidst. Den dårlige start mod GOG er dog ikke et udtryk for, at Aalborg Håndbolds form er nedadgående, lyder det.

- Overhovedet ikke. Jeg synes tværtimod, at vi er rigtig godt kørende, men når vi går på banen, ved vores modstandere godt, at de skal møde dem, der har vundet rub og stub de seneste sæsoner. Alle vil gerne være dem, der jorder Aalborg, og uanset hvem vi møder, er der ingen nemme kampe. Jeg køber ikke den der med, at vi er på vej ned, for jeg synes faktisk, at der modsat tidligere, i øjeblikket er rigtig mange på vores hold, der byder ind, siger Henrik Møllgaard.

Og så fortalte det i virkeligheden måske også mest om Aalborg Håndbolds styrke, at man alligevel fik point ud af en topkamp på en dag, hvor kampens første tredjedel var lige til skraldespanden.

- Vores første halvleg var rædselsfuld, men vi viste jo noget format og selvtillid ved at komme tilbage. Vi har opbygget en tro og en ro i vores koncept, uanset hvordan det går, siger Buster Juul.