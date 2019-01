Dårlig vane: Nyt nederlag i overtiden til høgene

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks er ved at udvikle en rigtig dårlig vane i Metalligaen i ishockey. Fredag aften tabte holdet 3-4 i Herlev i overtiden efter at have været i front to gange undervejs i kampen.

Det er tredje kamp i træk, hvor frederikshavnerne sætter en føring over styr og ender med at tabe til sidst. I begge opgør mod Aalborg Pirates mellem jul og nytår skete det først på straffeslag, men i fredagens dyst i Herlev afgjorde hjemmeholdet kampen kort før udløb af de fem tillægsminutter.

Høgene var ellers i kontrol i det meste af kampen og kom foran i første periode på et mål af Kristian Jensen. Herlev fik udlignet, men White Hawks kom atter i front i anden periode ved Cam Spiro.

Til sidst kunne frederikshavnerne dog glæde sig over, at det trods alt blev til et enkelt point. Herlev førte således 3-2 indtil 59 sekunder før tid, da Christoffer Frederiksen fik bugseret pucken i Herlev-nettet til udligning.

Resultatet betyder, at høgene nu presses bagfra af både Herning og Esbjerg i kampen om tredjepladsen.