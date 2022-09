Dårligt nyt til AaB før Hamrén-comeback

FODBOLD:Efter 14 års fravær sidder Erik Hamrén lørdag igen på AaB's trænerbænk i en superligakamp, når der venter en udekamp mod AGF.

Den 65-årige svensker må dog stille med et svækket hold. Pedro Ferreira, der udgik af sidste søndags 1-1-kamp mod Lyngby, forlod fredagens træning før tid.

Dertil kommer, at AaB fortsat er tyndt besat i det centrale forsvar. Daniel Granli er endnu ikke spilleklar og trænede for sig selv under fredagens træning.

Nytilkomne Yahya Nadrani trænede med holdkammeraterne, men den 25-årige fransk-marokkaner er heller ikke aktuel til lørdagens kamp.

- Han er ikke klar til at spille kamp endnu, så vores situation i midterforsvaret er selvfølgelig ikke optimal. Vi har de samme forudsætninger som til Lyngby-kampen, og sådan er det, siger Erik Hamrén, der til gengæld kan glæde sig over, at Lars Kramer er klar igen, efter at han måtte udgå mod Lyngby, og det samme gælder for anfører Lucas Andersen.

18-årige Sebastian Otoa, der fik sin superligadebut mod Lyngby, deltog også i fredagens træning, og det samme gjorde forsvarskollegaen Malthe Gyldenløve-Lyebalk, der sædvanligvis også gør sig på klubbens U19-hold.

Kasper Høgh er stadig på skadeslisten, men angriberen, der for tre uger siden blev meldt ude på ubestemt tid med en hovedskade, var dog ude at løbe fredag.