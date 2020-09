Dagen efter det røde kort: AaB-spiller brændte straffe

FODBOLD:Søndag kom den unge AaB-angriber Tim Prica i fokus, da han blev udvist efter bare 13 minutter på banen af superligapremieren mod Lyngby.

Allerede mandag var svenskeren igen i fokus for noget mindre positivt. Han brændte nemlig et straffespark i reserveligakampen på udebane mod AC Horsens.

Den indskiftede U19-spiller Christian Wagner fremtvang straffesparket ti minutter før tid, men Tim Prica måtte se Michael Lansing redde, og dermed endte opgøret 1-1.

AaB kom foran i det 14. minut, hvor Tim Prica bidrog positivt ved at presse en Horsens-forsvarer til at sende et indlæg i eget net. Østjyderne udlignede til 1-1 på en returbold fra målmand Andreas Hansen i det 27. minut.

AaB skal i aktion i Reserveligaen igen tirsdag 22. september kl. 13.00 på hjemmebane mod Silkeborg. Det opgør streamer vi direkte vi her på nordjyske.dk.