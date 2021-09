Damborgs afløser er langt om længe klar for Hobro

FODBOLD:Med fire point er Hobro efterladt på en øjeblikkelig sidsteplads i 1. division. Det var bestemt ikke sådan, at den tidligere superligaklub havde forestillet sig, at sæsonstarten skulle forløbe.

Fra tribunen har Frederik Mortesen blot været i stand til at sidde og se til, mens holdkammeraterne ikke har fået konverteret spillet til point. Han har kæmpet med en skade i det ene baglår, der har holdt ham fra banen.

Han blev i sommer hentet til Himmerland fra Skive med en klar ide om, at han kunne blive en oplagt afløser for Jonas Damborg, der indstillede karrieren.

Det var en god tanke. Udfordringen har været, at Frederik Mortensen først fik sin debut for Hobro i den seneste kamp mod Esbjerg, der som flere af de forrige kampe endte med et nederlag til Hobro.

- Det var dejligt at komme i kamp for Hobro, men det blev totalt overskygget af det faktum, at vi tabte kampen, siger Frederik Mortensen.

- Det har ikke været sjovt at sidde og være tilskuer her i begyndelsen af sæsonen. Det ville have været nemmere for mig at acceptere de forskellige skuffelser, hvis jeg selv havde været med og givet mig 100 procent. Det har bare været en frustrerende og tung oplevelse, siger Frederik Mortensen.

Den defensiven midtbanespiller er meget bevidst om, hvad det er for nogle kvaliteter han kan bringe til bordet i Hobro.

- Jeg glæder mig ligeså meget over at spille til nul, som forsvarsspillere og målmænd gør. Jeg havde en træner, der udlagde teksten sådan: Frederik du stod nok ikke først i køen, da der blev uddelt teknik. Han havde meget ret. Jeg skal ikke score eller assistere. Jeg skal binde forsvar og midtbane sammen, så vi ikke bliver fanget i dumme situationer, siger Frederik Mortensen.

Arbejdsbien er ikke i tvivl om, at han kan gøre god nytte på Hobro-holdet. Særligt når han kommer tilbage i topform.

- Min opgave bliver at sørge for, at vores offensive kræfter får bedre arbejdsbetingelser og måske ikke skal koncentrere sig helt så meget om de defensive pligter. Jeg skal forsøge at være et slags anker på midtbanen, siger Frederik Mortensen.

Den tidligere Skive-spiller er med på, at pointhøsten kunne have været bedre, og han satser på, at den nok skal blive det i de kommende runder.

- Vi har været hårdt ramt af skader, men nu er der ved at være flere folk tilbage, og det skærper konkurrencen. Det skal i sidste ende gøre os skarpere, siger Frederik Mortensen.