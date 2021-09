Daniel Aggers tropper blev sænket til målfest i Pandrup

FODBOLD:Krisen kradser i den grad i HB Køge, der har tidligere Liverpool-spiller Daniel Agger som træner - særligt efter sjællændernes besøg hos Jammerbugt FC til en bundkamp søndag.

Her vandt nordjyderne nemlig med 4-3 i et hektisk opgør på Sparekassen Vendsyssel Arena. Dermed tager Jammerbugt FC og manager Bo Zinck et vigtigt spring frem i tabellen. Oprykkerne har nu otte point efter otte kampe.

Jammerbugt FC - HB Køge 4-3 (2-2) Mål: 0-1 Pierre Larsen (24. minut), 1-1 Mads Larsen (33. minut), 2-1 Bardhec Bytyqi (41. minut), 2-2 Kasper Jørgensen (45. minut), 3-2 Max Sauer (selvmål, 47. minut), 3-3 Mike Jensen (49. minut), 4-3 Christian Rye (straffespark, 68. minut) Advarsler: Christian Rye, Jammerbugt (56. minut), Effiong Nsungusi, HB Køge (58. minut), Nikolaj Lyngø, Jammerbugt (72. minut) Startopstilling, Jammerbugt FC (4-2-3-1): Marcus Bundgaard - Daniel Mortensen, Nikolaj Lyngø, Moussa Kamara, Mads Larsen - David Edvardsson (Emmanuel Igbonekwu, 81. minut), Christian Rye - Sead Gavranovic (Marcus Sloth-Jørgensen, 57. minut), Aleksander Nilsson (Frederik Høgh, 57. minut), Bardhec Bytyqi - Max Møller (Mubaarak Nuh, 70. minut) VIS MERE

Jammerbugt havde en god start, hvor de dominerede de sjællandske gæster. Der blev presset højt på HB Køges baglinje, og mange dybe bolde skabte problemer for Daniel Aggers mandskab. Således kom hjemmeholdet hurtigt til flere chancer.

Det var især dødbolde, som Jammerbugt var farlige på gennem opgøret. Der var således masser af hjørnespark og andre standardsituationer til nordjyderne.

Alligevel kom HB Køge foran på en af deres første, reelle chancer. Halvvejs inde i første halvleg blev en aflevering fra venstre side dirigeret fra højre og ind mod midten. Her stod Pierre Larsen klar og kunne let sparke bolden i nettaget til en føring.

Der gik dog ganske kort tid, inden Jammerbugt udlignede. Knap 10 minutter senere kom Nikolaj Lyngø højt på et langt indkast fra Daniel Mortensen, hvilket snød Oskar Snorre i mål, som i den grad så skidt ud i situationen.

Dernæst straffede Jammerbugt igen HB Køge på en dødbold, da et velplaceret, langt frispark fra David Edvardsson endte for fødderne af en dybtløbende Bardhec Bytyqi, som bragte de blåblusede foran.

Lige inden pausen gjorde Kasper Jørgensen det så til 2-2 efter et godt forarbejde og et skarpt indlæg fra Nicholas Marfelt i venstre side.

Efter en særdeles målrig første halvleg fortsatte scoringerne efter pausen. Der var ikke gået mange minutter, før Køge-debutanten Max Sauer scorede et bizart selvmål, hvor hverken forsvarsspilleren eller Oskar Snorre i mål var presset af Jammerbugts offensiv. Dermed stod der 3-2 til Bo Zincks tropper.

Det blev dog gjort op for et par minutter senere af den tidligere Brøndby-spiller Mike Jensen. Den erfarne midtbanespiller prøvede en afslutning fra kanten af feltet, som gik via en Jammerbugt-fod ind bag Marcus Bundgaard i hjemmeholdets mål.

Derefter kom der lidt mere ro på kampen, og begge mandskaber fandt deres positioner efter en hektisk afslutning på første halvleg samt start på anden halvleg. 20 minutter inde i anden halvleg begyndte Jammerbugt så at røre på sig i offensiven.

Efter et langt angreb med flere forsøg på at bryde op for HB Køges defensiv tog lejesvenden David Edvardsson et løb ind i feltet, hvor han blev fældet og dermed fremprovokerede et straffespark. Det tog anfører Christian Rye, hvor han uden problemer scorede på et yderligt spark mod venstre, mens Snorre i målet gik til den modsatte side.

I overtiden kom HB Køge til en sidste chance, men Nikolaj Lyngø afværgede situationen og sendte bolden til et hjørnespark. I flere forsøg, hvor gæsterne havde alle mand fremme, stod Jammerbugt i vejen og sikrede dermed sejren på 4-3.