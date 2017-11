Danmark holdt målfest på isen

ISHOCKEY: De danske ishockeyherrer havde fået de offensive stave med på isen, da Danmark torsdag aften indledte en testturnering i Østrig.

Her stod de danske landsholdsspillere over for Sydkorea, og målene haglede ind i opgøret, som Danmark vandt med 7-4.

Det var ellers sydkoreanerne, der kom bedst i gang, da Brock Radunske scorede til 1-0 efter 12 minutter af første periode.

Phillip Bruggisser fik dog udlignet i dansk powerplay et halvt minut senere, og i anden periode bragte Emil Kristensen og Matthias Asperup Danmark foran 3-1 efter ti minutters spil.

Danmark indkasserede yderligere to scoringer, men takket være scoringer af Mikkel Højbjerg fra Aalborg Pirates og Morten Madsen var Danmark foran 5-3, inden Matias Lassen og Jonas Røndbjerg bragte Danmark foran 7-3.

Sydkorea fik lov at reducere, men den danske sejr kom ikke i fare.

- Vi leverede gode, offensive takter, og syv mål fremad kan vi slet ikke klage over, men det var altså på en lidt billig baggrund.

- Sydkorea pressede os mere i sidste sæson, og vi havde forventet, at de var kommet med mere. I dag var de med i kampen for længe, siger sportschef Jesper Duus ifølge ishockey.dk

Det var syvende gang, at Danmark mødte Sydkorea i en landskamp i ishockey. Det er tidligere blevet til fem danske sejre og et enkelt nederlag.

Senere torsdag vandt Norge 3-2 over Østrig efter forlænget spilletid.

Danmark møder fredag Norge, mens det lørdag gælder opgøret mod Østrig.

Sydkorea og Norge deltager ved vinter-OL i Pyeongchang om tre måneder.

/ritzau/