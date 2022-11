Danmark må nøjes med nullert i chancefattig VM-premiere

QATAR:Det danske fodboldlandshold har fået en halvsløj start på den omdiskuterede VM-slutrunde i Qatar.

Trods en klar favoritrolle måtte Danmark nøjes med 0-0 i VM-premieren mod Tunesien efter en omskiftelig kamp, hvor Tunesien var bedst før pausen, mens Danmark havde mest snert i spillet i anden halvleg.

Det danske hold fik dog på nogen måde vist, hvorfor det er nævnt blandt outsiderne til VM-guldet.

Begge hold fik bolden i mål undervejs, men i begge tilfælde var der tydeligt offside.

Indskiftede Andreas Cornelius havde kampens største chance, men symptomatisk for angriberens seneste måneder manglede målinstinktet.

Optakten til kampen havde koncentreret sig om budskabet på Simon Kjærs anførerbind i Qatar. Værtsnationen er kritiseret for at krænke menneskerettigheder, og tusindvis af migrantarbejdere har mistet livet i opbygningen af VM-stadioner og VM-relateret infrastruktur.

Danmark havde ønsket at spille med One Love-anførerbindet, der er en del af en antidiskriminationskampagne, hvis logo er et regnbuefarvet hjerte, men af frygt for sportslige sanktioner - måske et omgående gult kort - bar Kjær ikke det omdiskuterede anførerbind mod Tunesien.

I lighed med andre VM-kampe var det officielle tilskuertal højere end stadionets kapacitet på trods af adskillige tomme sæder på Education City Stadium.

Kulissen med de mange højlydte tunesiske fans var dog et VM-værdigt, og de cirka 700 danse fans var vokalt overmatchet opgøret igennem på det nedkølede stadion i Doha.

Stemningen virkede til at tænde en glød i de tunesiske spillere, der spillede med stor energi, så længe kræfterne rakte. Kombineret med lidt langsomt dansk spil havde Christian Eriksen og co. svært ved at spille sig igennem til åbne målchancer.

I den anden ende var OB-angriberen Issam Jebali et livligt indslag og en stor mundfuld for det danske tremandsforsvar.

Midt i første halvleg fik han bolden i mål, men blev vinket offside. Få minutter før pausen var Jebali på spil igen, men Kasper Schmeichel diskede op med en pragtredning og fik viftet bolden til hjørnespark. Var forsøget endt i mål, ville scoringen formentlig være blevet underkendt på grund af offside.

Oven i de spillemæssige udfordringer fik Kasper Hjulmand noget mere at tænke over på sidelinjen, da Thomas Delaney kort før pausen måtte opgive at spille videre.

Ind kom i stedet Mikkel Damsgaard - formentlig med håbet om at mere flair, men mindre duelpower ville tvinge kampen over på Danmarks præmisser.

Efter pausen gik tuneserne forventeligt et energiniveau ned, og det gav også bedre vilkår for det danske spil.

Ti minutter efter pausen fik Andreas Skov Olsen bolden i mål, men Mikkel Damsgaard var tydeligt offside i opspillet til scoringen.

Før de sidste 25 minutter blev Andreas Cornelius, Mathias Jensen og Jesper Lindstrøm smidt i aktion på bekostning af Kasper Dolberg, Simon Kjær og Andreas Skov Olsen i et forsøg på at bryde dødvandet.

Efter kun få minutter på banen fik indskiftede Cornelius alle tiders mulighed for at heade Danmark i front efter et hjørnespark, men fri foran et tomt mål fik angriberen ikke et ordentligt træf på bolden.

Det var chancen for Danmark. Kampens afslutning bar præg af lavrisikospil fra begge hold, hvilket naturligt ikke kastede store chancer af sig.

Et VAR-tjek for et muligt dansk straffespark i tillægstiden skabte unødig dramatik, for efter at have genset situationen igen på video vurderede kampens mexicanske dommer, at Danmark ikke skulle tildeles spillets største mulighed.

