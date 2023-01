Landin strålede i ny dansk magtdemonstration

MALMØ:Endnu en modstander er majet ned under gulvet i Malmö Arena, og Danmarks håndboldherrer drøner videre til VM-mellemrunden med maksimumpoint.

Tirsdag aften var det Tunesien, der fik ørerne i maskinen mod danskerne, som dog skulle bruge otte-ni minutter på at komme ud af fjerene.

Tuneserne var nemlig anderledes godt forberedt end Danmarks to første modstandere. De uddelte fysiske håndmadder og spillede fornuftigt angrebsspil i kampens indledning. På et tidspunkt var Danmark bagud med tre mål.

Men et par hurtige mål løsnede spillet op, og så kørte Danmark en sejr på 34-21 i hus i det indledende gruppespils sidste dyst.

Danmark ligger allerede lunt i svinget til en plads i kvartfinalen. Nikolaj Jacobsens tropper har fire point med over i mellemrunden, hvor Egypten og Kroatien bliver Danmarks værste modstandere.

De to nationer har historisk voldt Danmark problemer, og derfor var det måske meget godt, at Tunesien i hvert fald i indledningen sørgede for noget kvalificeret modstand tirsdag.

Det danske spil har under VM-slutrunden været kendetegnet ved et hæsblæsende tempo, og de to første modstandere har kun set støvet af de hurtige danskere.

Men tuneserne havde regnet ud, at når Danmark fik fat i bolden, så skulle de vende 180 grader og sætte turboen på.

Samtidig var de fysisk stærke tunesere ikke blege for at tage fat, når først de kom hjem i forsvaret. Det var helt tydeligt, at Tunesien forsøgte at kyse Danmark.

Simon Pytlick og Mathias Gidsel fik i hvert fald et par blå mærker med sig hjem.

Samtidig stod danskerne og snorksov i defensiven, og Niklas Landin skulle bruge nogle minutter på at indstille missilforsvaret. Derfor kom Tunesien minsandten foran med 5-2.

Men tunesernes femte mål blev også det sidste i ni minutter. Nikolaj Jacobsen skældte ud, og så blev der sat skik på både offensiv og defensiv.

Mikkel Hansens forløsende to mål i træk fik et lidt måbende publikum op af de røde sæder, og inden man så sig om, var Tunesien sendt til tælling.

Danmark gik til pause med en føring på 19-14.

Anden halvleg blev en rodet affære. Danmarks føring nærmede sig de ti, men selv om tuneserne begyndte at hænge med hovedet og hive efter vejret, gav de ikke helt op. I hvert fald ikke før de mødte Niklas Landins arme og ben i målet.

Igen gav Nikolaj Jacobsen spilletid til nogle af reserverne, og det gjorde ikke håndbolden skønnere.

Der blev blandt andet plads til, at Michael Damgaard kunne komme i spil, efter at han er blevet hentet ind som erstatning for Rasmus Lauge. Han var ikke for heldig med sine aktioner, men føringen voksede alligevel, så det lever han formentlig fint med.

