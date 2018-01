Danmark nedlagde Tyskland i EM-gyser

HÅNDBOLD: Det danske håndboldlandshold har EM-semifinalen inden for rækkevidde efter en flot og hårdt tilkæmpet 26-25-sejr over Tyskland.

I en uhyre tæt forestilling skulle de to hold bruge lang tid på at finde hullerne i hinandens forsvar, men dansk syv-mod-seks-spil efter pausen viste sig som den afgørende taktiske manøvre fra bænken.

Efter Tysklands reducering få sekunder før tid, blev danskerne dømt for passivt spil, men tiden nåede at løbe ud, inden det kom til at koste.

Med sejren er Danmark oppe på seks point og bedre i det indbyrdes regnskab mod rivalerne Tyskland og Spanien inden den sidste mellemrundekamp mod Makedonien på onsdag.

Sejren kom i hus efter en kamp med to vidt forskellige halvlege, hvor der først efter pausen for alvor kom gang i scoringerne.

Danskerne havde virkelig godt fat i Tysklands offensiv i kampens indledning, hvor den tyske bagkæde agerede lige så usikkert som tidligere i turneringen.

Foto: Antonio Bronic/Reuters/Ritzau Scanpix

Der skulle således gå hele ni minutter, før Niklas Landin lukkede det første mål ind efter et tysk kontrastød.

Men danskerne havde ikke udnyttet den svage tyske angrebsstart til at oparbejde et markant forspring.

I samme periode scorede Danmark nemlig kun to gange, og det stod hurtigt klart, at også de danske bagspillere skulle få det svært.

Rasmus Lauge kastede sig med dødsforagt ind i det kæmpestore tyske midterforsvar, men fandt ingen vej igennem, og samtidig havde Mikkel Hansen svært ved at finde plads til sine skud.

Efter et kvarter stod det ganske usædvanligt blot 3-3, og Nikolaj Jacobsen hev en anonym Peter Balling ud og bragte Morten Olsen ind på højre back.

Hans Lindberg. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Tyskerne fik lidt lettere ved at komme igennem i slutningen af første halvleg, men det var selvforskyldt, at Danmark var bagud 8-9 ved pausen.

I de sidste minutter smed både Lauge og Landin bolden forbi et tomt tysk mål. Og da danskerne havde mulighed for at udligne, blev Landins aflevering til Henrik Toft for lang, mens Jacobsen rasede på sidelinjen.

Landstræneren kommanderede sit hold ud i syv mod seks fra anden halvlegs start, og det lignede et godt tegn, da Mikkel Hansen endelig fik held med et skud fra mellemdistancen.

I det hele taget havde kampen et helt andet udtryk efter sidebyttet, hvor målene pludselig væltede ind i begge ender.

Det var dog tyskerne, der tog føringerne i de første 18 minutter, mens Danmark hele tiden skulle slide for at holde kontakt.

Den tunge skytte Julius Kühn fik efterhånden gang i højrearmen, og de to hold scorede lige så mange mål i det første kvarter af anden halvleg, som de havde gjort i hele første.

Morten Olsen sørgede 12 minutter før tid for den første danske føring efter pausen ved 18-17, og det begyndte at se godt ud, da Rasmus Lauge trods undertal scorede et energimål til 20-18-føring.

Da tyskerne smed bolden væk ved dansk 25-23-føring to minutter før tid, var det tæt på afgjort, og Hans Lindbergs niende scoring blev den afgørende forskel.

/ritzau/