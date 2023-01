Danmark overlever kortvarig krise og nærmer sig VM-triumf

Efter en sviptur til Gdansk rejser Danmark retur til Stockholm som finaledeltager ved VM i herrehåndbold.

Fredag aften i Polen blev Spanien nedlagt med 26-23 i semifinalen. Men det holdt hårdt.

Danmark var lige ved at formøble en pauseføring på fem mål, og Nikolaj Jacobsen var nødt til at gribe i den taktiske værktøjskasse.

Han tyede til syv angrebsspillere mod en spansk defensiv, der havde fundet et helt nyt niveau til anden halvleg.

En befriende spansk udvisning og et par dumme angrebsfejl betød, at Danmark til sidst fik den nødvendige luft.

Nu venter enten Sverige eller Frankrig i finalen søndag i Stockholm.

Før fredagens brag var et af de store spørgsmål, om enten Niklas Landin eller Gonzalo Pérez de Vargas mon skulle komme til at spille hovedroller.

Det korte svar er, at Landin gjorde, hvad han skulle. Fra pressepladserne oppe under loftet lignede han i første halvleg en spiller, der ikke havde planer om at spille om sekundære placeringer søndag.

Den danske stjernekeeper pillede bolde på stribe og fik det til at ligne en leg. Han blev hjulpet af et hårdtarbejdende dansk bolværk, der fik spanierne til at afslutte en anelse febrilsk i begyndelsen af kampen.

Offensivt var Magnus Saugstrup i hopla. Stregspilleren overlevede en NFL-tackling fra Jorge Maqueda og scorede de første to mål.

For en gangs skyld var Mathias Gidsel nærmest usynlig. Spanierne gik helt frem i fjæset på ham, og det havde han svært ved at løse.

Efterhånden begyndte Gonzalo Pérez de Vargas også at tage fra i målet, og Spanien åd løs af en dansk firemålsføring.

Kampen fik noget nerve, og det blev ikke mindre intenst af, at Niklas Landin var ved at rive hovedet af Daniel Dujshebaev efter et skud i hovedet.

Ikke desto mindre holdt de danske spillere hovederne tilpas afkølede og var foran med 15-10 ved pausefløjt.

Spanien var nødt til at prøve noget nyt i anden halvleg. Håndboldprofessoren Jordi Ribera på den spanske bænk tyede til et ultraoffensivt forsvar.

De rødblusede spaniere gik helt frem i snotten på danskerne. Til at begynde med blev det løst udmærket, men pludselig fik spanierne fat.

Hverken Mikkel Hansen, Simon Pytlick eller Mathias Gidsel kunne finde løsningerne, så Nikolaj Jacobsen besluttede at sætte en ekstra angrebsspiller på banen. Det løsnede spillet.

Simon Pytlick udnyttede, at han fik mere plads at boltre sig på, og så blev Danmark altså hjulpet på vej af spanske fejl.

En udvisning, et spansk boldtab på et vitalt tidspunkt og fornyet dansk effektivitet afblæste det dødvande, der var lige ved at skabe panik.

