Danmark slår Polen knebent i Hans Lindberg-show

HÅNDBOLD: Danmarks herrelandshold i håndbold vandt lørdag også sin anden kamp i Golden League-turneringen på hjemmebane.

Efter torsdagens sejr over Norge blev det i Aarhus til sejr på 26-25 over Polen efter en indsats præget af mange tekniske fejl fra danskerne.

Det hører dog med til historien, at landstræner Nikolaj Jacobsen brugte kampen til flere eksperimenter og gav en del spilletid til en række vanlige reserver.

En storkamp af Hans Lindberg sørgede for, at det trods den ujævne indsats blev til dansk sejr. Han scorede 12 gange på 12 forsøg.

Dette til trods var Polen på vej mod en overraskende sejr, men Danmark scorede kampens fire sidste mål og vandt altså.

I torsdagens sejr over Norge var det målmand Niklas Landin, der strålede over alle, og lørdag eftermiddag viste keeperkollega Jannick Green så fremragende niveau. I hvert fald inden pausen.

Med en redningsprocent på 56 bag det danske 5-1-forsvar i første halvleg, havde han en stor del af æren for, at danskerne kunne holde pause med en føring på 11-8.

Det danske angrebsspil havde større udfordringer bedst symboliseret ved Michael Damgaard, der på fem forsøg ikke formåede at score. Derimod var han i oplæggerens rolle flere gange.

Uheldig var også stregspilleren Anders Zachariassen, der på grund af smerter i skulderen måtte opgive at spillere videre.

Så havde Mads Mensah mere succes, når han som playmaker forsøgte at bygge spillet op.

Nikolaj Jacobsen havde på forhånd bebudet, at han ville teste syv mod seks-spillet, men det gav til tider også bagslag.

Efter ni minutter scorede polakkerne i et tomt mål, og efter en periode med flere tekniske fejl fra det danske hold kunne Polen udligne til 15-15. Nikolaj Jacobsen kaldte da til time out og talte med store bogstaver.

Det hjalp ikke det store. Danskernes niveau var svagt, og Polen kunne med 12 minutter tilbage bringe sig på 21-18.

Fløjen Hans Lindberg gjorde dog sit for at højne det generelle niveau. Hans mange mål holdt Danmark inde i kampen, og holdet havde held til at tippe kampen over til egen fordel efter en polsk udvisning i slutfasen.

Den periode brugte Danmark som afsæt til at ændre 22-25 til sejr på ét mål.

Danmark spiller sin sidste kamp i firenationersturneringen søndag mod Frankrig.

/ritzau/