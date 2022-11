Danske håndboldkvinder besejret af Norge - kommer hjem med EM-sølv

Danmarks håndboldkvinder havde Norge nede i sækken, men glemte som så ofte før at snøre den, da de to nordiske giganter tørnede sammen i EM-finalen søndag.

Danskerne var foran med fire mål næsten halvvejs i anden halvleg, men et dansk kollaps og norsk finalerutine sikrede den norske triumf med 27-25.

Dermed forsvarede nordmændene titlen fra EM i 2020, mens Danmark må nøjes med sølv i den første store finale for holdet siden 2004.

Det danske forsvar kom glimrende fra start, og i de første små ti minutter fik Norge kun sat to mål på tavlen. Det ene endda på straffekast.

I modsatte ende bidrog de danske fløje med mål, så Danmark kom foran 4-2, og end ikke to minutters undertal kunne slå skår i den gode danske start.

Danmark rykkede yderligere fra til 8-4-føring midtvejs i halvlegen, så Norges træner Thorir Hergeirsson måtte kalde til timeout. Der manglede midler til at nedbryde den danske defensiv, der stod klippefast.

Danskerne kom foran med fem mål ved 10-5, men da Jesper Jensen gik over til at spille syv mod seks, straffede Norge det med to scoringer i et tomt dansk mål.

Overtallet gav et par danske scoringer, men det kostede mere i den anden ende, hvor Norge nærmede sig ved stillingen 11-9.

Det danske angreb producerede dog mål i et pænt tempo, og især Louise Burgaard var i storform. Hun scorede fem mål på seks forsøg og var en væsentlig årsag til, at Danmark var foran 15-12 ved pausen.

Eneste minus for Danmark var, at man ikke kunne holde styr på Nora Mørk. Hun scorede syv mål før pausen og holdt nærmest egenhændigt Norge inde i kampen.

Fra starten af anden halvleg lå de to hold og byttede mål længe, så den danske føring vekslede mellem af være på to og tre mål.

Med lidt over et kvarter tilbage kunne Sarah Iversen i et tomt mål bringe Danmark foran 22-18, men Norge er et hold, man aldrig må regne ude.

Grebet blev strammet i det norske forsvar, hvor Danmark fik sværere ved at komme til store chancer.

En dansk scoringspause på omkring syv minutter gjorde, at Norge kunne komme helt op og få kontakt ved 22-22.

Det mindede umiskendeligt om mange af de møder, de to hold har haft de seneste år, indtil Danmark i onsdags slog Norge i mellemrunden.

Danmark har spillet godt og været foran langt ind i kampen, men når det spidser til, så slår de rutinerede nordmænd til.

Knap syv minutter før tid kom Norge så endelig foran 24-23, og derfra blev det en deja-vu-oplevelse for danskerne.

Som i så mange af de foregående kampe de seneste år viste Norge rutinen til slut, mens Danmark med et par afgørende fejl gjorde det svært for sig selv.

/ritzau/