Danmark smider førsteplads efter nederlag i Kroatien

Det danske fodboldlandshold må overlade førstepladsen i Nations League-gruppespillet til Kroatien inden sidste spillerunde på søndag.

Torsdag aften tabte Danmark med 1-2 til Kroatien i Zagreb, og det er anden gang, at kroaterne slår Danmark i gruppespillet.

Backen Borna Sosa åbnede målscoringen lige efter pausen, men et kvarter før tid udlignede Christian Eriksen på et forrygende langskud. To minutter senere blev Lovro Majer matchvinder for hjemmeholdet.

Kasper Hjulmand og co. skal nu både slå Frankrig og håbe på østrigsk hjælp mod Kroatien på søndag for at generobre førstepladsen.

Skal Danmark vinde den dyst, kræver det også en mere sprudlende offensiv, end det var tilfældet på et højlydt Stadion Maksimir torsdag aften. Alt for sjældent var danskerne i nærheden af det kroatiske mål.

Dermed endte opgøret i Zagreb med at blive et kedeligt landsholdscomeback for anfører Simon Kjær, der grundet en knæskade ikke havde spillet i nationaldragten siden november sidste år. Han fik 70 minutter på banen i aftenkulden.

Ud over nederlaget noterede anføreren sig også for et gult kort for at nedlægge Luka Modric, der i vanlig stil var en blændende regissør på det boldstærke kroatiske hold.

Første halvleg var delt i to. Da Daniel Wass midt i halvlegen stod bag Danmarks første afslutning - lidt over mål - markerede det også overgangen til den periode, som tilhørte danskerne.

For efter at have været presset ned omkring eget straffesparksfelt i opgørets indledning og have indkasseret to store hovedstødschancer var det pludselig Danmark, som var spilstyrende.

Det udløste en pæn mulighed til Joakim Mæhle, som fra en spids vinkel sparkede lige på målmand Dominik Livakovic. Nordjyden skulle måske have valgt at spille Martin Braithwaite, der var i en god position midt for mål.

Inden pausen fik Christian Eriksen fyret kanonen af, men hans hårde afslutning blev pareret til hjørnespark. Nu var fynboens sigtekorn indstillet.

Kroaterne fik en drømmestart på anden halvleg, da Borna Sosa sparkede bolden i mål fire minutter efter sidebyttet.

Venstrebacken stod fri foran feltet efter et hjørnespark, og med en følt inderside lagde han bolden fladt ind mellem venner og fjender og ned i målhjørnet uden en chance for Kasper Schmeichel.

Efter et svært indledende kvarter på anden halvleg reagerede landstræner Kasper Hjulmand med en tredobbelt indskiftning. Rasmus Nissen Kristensen, Mikkel Damsgaard og den 19-årige angrebskomet Rasmus Højlund blev sendt i aktion.

For sidstnævnte var det til sin landsholdsdebut, men stortalentet gjorde ikke stort væsen af sig.

Indskiftningerne ændrede ikke for alvor kampbilledet. Kroatien var spilstyrende og pågående, mens danskerne ofte var for passive. Derfor lugtede det mere af 2-0 end en udligning, men det skulle alligevel blive de 1400 medrejsende danske fans i det ene hjørne, der fik lov til at juble først.

Et kvarter før tid modtog Eriksen bolden i et stort rum foran Kroatiens straffesparksfelt, og efter en vending smadrede han bolden utageligt i målhjørnet.

Den store danske jubel på banen, bænken og tribunen blev hurtigt afløst af frustrationer efter et kroatisk perlemål to minutter senere. Indskiftede Lovro Majer gjorde Eriksen kunsten efter et med et flot langskudsmål.

Dermed var Danmark atter i den jagtende rolle, men denne gang uden at være i stand til at komme med et modsvar på måltavlen.

/ritzau/