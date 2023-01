Danmark tager forventet sejr i de brændte chancers kamp

Danmark skal på mandag ud i en direkte duel med Egypten om førstepladsen i mellemrunden ved håndbold-VM.

Helt som forventet sørgede et reservepræget dansk hold for gruppefinalen ved at vinde en rodet kamp med 33-24 over USA i en Malmö Arena, der gyngede som til lørdagsbal i forsamlingshuset.

Kvartfinalepladsen er ikke matematisk sikker. Men det skal gå meget galt, hvis danskerne skal franarres en tur til Stockholm i den kommende uge.

Ikke blot kræver det et dansk nederlag til egypterne. Det kræver også, at Kroatien forinden slår Bahrain så stort, at kroaterne indhenter et dansk målforspring på 22.

Målregnskabet var da også et dansk tema inden mødet med USA. For selv om spillere som Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Simon Pytlick tilbragte næsten hele kampen på bænken, krævede landstræneren en storsejr.

Bevares, sejren var klar og aldrig truet. Men nogen nedslagtning af den undertippede modstander blev det slet ikke, og som håndboldkamp kunne kampen af gode grunde slet ikke måle sig med torsdagens spektakel mod Kroatien.

Den slags kræver to gode hold. Men publikum var ligeglad, for alkoholpromillen på tribunerne havde åbenlyst fået et nøk opad, og alle danske scoringer blev tiljublet, som var der tale om en VM-finale.

I bagkæden fik Jacob Holm, Michael Damgaard og Mads Hoxer denne gang ansvaret for at holde gryden i kog.

Det gjorde de med blandet succes, for trioen ville tilsyneladende så meget, at der i ny og næ gik kludder i aftalerne, og der blev brændt alt for mange chancer.

To af de mest erfarne, Mikkel Hansen og Hans Lindberg, lagde for med at kikse fra straffestregen. Og træfsikkerheden indfandt sig aldrig for alvor.

Mads Hoxer lod sig lokke til at afslutte fra ufordelagtige positioner og fik næppe helt det ud af sine knap 40 minutter på banen, som han havde håbet på.

Kontrascoringerne kom dog i en lind strøm, så Danmark hurtigt opbyggede et pænt forspring. Og Lukas Jørgensen havde en fin aften både som stregspiller og kontraløber.

Den største udfordring var vel i virkeligheden at holde koncentrationen i defensiven.

Forsvaret lod sig ind imellem lulle i søvn af et fodslæbende amerikansk angrebsspil, der hele tiden bevægede sig på kanten af passivt spil.

Da spillet ikke blev mere overbevisende efter pausen, mistede landstræneren tålmodigheden og sendte Gidsel, Johan Hansen og Mads Mensah i spil.

Det gjorde nu ikke tingene bedre, og Danmark vandt faktisk kun anden halvleg med ét mål.

Ud over pligtsejren var det mest positive udbytte af lørdagsballet i Malmø, at Niklas Landin, Mikkel Hansen og Simon Pytlick fik et tiltrængt hvil, inden det bliver alvor mod Egypten.

