Danmarks bedste spiller skifter til Hjørring

HJØRRING:For et år siden var Hjørring Futsal Klub for første gang i DM-finalerne, som man dog tabte knebent til Gentofte.

Siden har netop de to klubber begivet sig ud i et mindre våbenkapløb. Inden denne sæson sagde Hjørring eksempelvis goddag til Brian "Brizze" Mengel, der er landets suverænt mest kendte futsalspiller.

Det var blandt andet en flytning fra København til Jylland sammenholdt med ønsket om at spille foran det helt fantastiske hjemmepublikum i Hjørring, som fik "Brizze" til at skifte.

Nu følger Danmarks bedste futsalspiller i "Brizzes" fodspor. Landsholdsanfører Mads Falck skifter nemlig tilværelsen som professionel i Sverige ud med en plads på Hjørrings holdkort.

I sidste sæson blev han kåret til bedste spiller i den svenske liga, der er langt stærkere end den danske. Det siger lidt om, hvilken form for kvalitet, der bliver tilført Hjørring.

- Det er stort for os, at Mads hellere vil spille for os i Hjørring, end i sin tidligere klub Gentofte. Det er vi meget stolte af, og så glæder vi os bare over, at vi får Danmarks med afstand bedste futsalspiller til klubben, siger Peter Steen, bestyrelsesformand i Hjørring Futsal Klub.

Der er flere årsager til, at Mads Falck ender i Hjørring og ikke i en af de københavnske klubber.

- Jeg skulle hjem til Danmark med familien. Vores ældste datter skal starte i skole efter sommerferien, og vi har et hus i Smørum, som vi glæder os til at vende hjem til. Men jeg valgte Hjørring, fordi jeg gerne vil prøve at have hjemmebane i den fantastiske kulisse. Hjørring har sat en ny standard for dansk futsal, og det vil jeg gerne være en del af.

Træner lokker

- Samtidig glæder jeg mig til at lære af klubbens træner Sergio Benatti. For en spiller som mig, der elsker at nørde spillet, så er det en spændende mulighed at arbejde sammen med sådan en trænerkapacitet, siger Mads Falck, der har en klar sportslig ambition med skiftet til Hjørring.

- Jeg vil være med til at vinde klubbens første danske mesterskab. Personligt vil det også betyde, at jeg kan prøve at vinde en DM-titel med min tredje klub. Jeg har prøvet det med København og Gentofte. Og misforstå mig ikke. De sidste år i Gentofte var det mere en lettelse end en kæmpe glæde, når vi vandt DM. Det bliver noget andet i Hjørring, siger Mads Falck.

Han har tørnet ud for Skoftebyn i den bedste svenske række i denne sæson, men den aftale er nu vekslet til et USA-eventyr i de kommende uger.

- Jeg har tidligere spillet i USA, hvor spillet minder mere om den form for indefodbold, som Erik Rasmussens generation spillede i USA. Min tidligere klub Kansas City ringede her i sidste uge, og nu er jeg på vej til USA med familien på et fodboldeventyr. Jeg skal derover og spille slutspillet for dem, fortæller Mads Falck.

Med tilgangen af Mads Falck har Hjørring sat en høj standard frem mod næste sæson, men det stopper ikke her, hvis det står til Peter Steen.

- Jeg kan så godt som garantere, at vi ikke er færdige med at hente ind. Der kommer nok i hvert fald en spiller mere. Vi er blevet meget attraktive at spille for blandt andre nordiske spillere på grund af vores setup, siger Peter Steen.

Den meget omtalte ramme skal for alvor stå sin prøve på søndag, når Gentofte gæster Hjørring til en direkte dyst om mellemspillets førsteplads og dermed hjemmebanefordelen i en eventuel DM-finale mellem de to storhold. Der er kampstart 16.45.