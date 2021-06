Danmarks karakterbog: Målscorer skuffede, men den øvrige offensiv sprudlede i perioder

FODBOLD:Selvom Danmark torsdag aften tabte 1-2 til Belgien ved EM i fodbold, er Nordjyskes udsendte forholdsvis rundhåndet i sin karaktergivning efter opgøret i Parken.

Danmark spillede en suveræn første halvleg, og selvom Belgien kom stærkt igen efter pausen, skabte Kasper Hjulmands tropper også der chancer nok til at score.

Ingen danske spillere dumpede på Parkens grønne eksamensbord, men målscorer Yussuf Poulsen og Thomas Delaney kom tættest på.

I den sjove ende brillerede især Martin Braithwaite og Pierre-Emile Højbjerg, men også Joakim Mæhle og den danske treback-kæde var stærkt spillende.

Se alle Nordjyskes bedømmelser og begrundelserne i karakterbogen her:

Den danske målmand var prisgivet ved de to belgiske scoringer, og derudover havde han ikke alverden at lave. Fornuftig i sine indgreb og afspil.

Forsvarsspilleren var som altid forudseende i sit spil. Trådte frem fra forsvarskæden og brød mange bolde. På den måde var han med til at sætte mange danske angreb i gang.

Den danske anfører lavede reelt kun én fejl i kampen, da han gled og ufrivilligt hjalp Romelu Lukaku med at få frit løb mod mål i opstillet til den belgiske udligning. Derudover en stærk indsats.

Den store forsvarsspiller fik chancen fra start, og som sine forsvarskolleger var han stærk i duelspillet og erobrede mange bolde. Desuden overraskende god på bolden.

Det klædte Daniel Wass, at han var rykket længere frem på banen som decideret wingback. Var med i rigtig meget på højrekanten, og ryddede samtidig flot op defensivt med stærke returløb.

Dortmund-spilleren bidrog i glimt til det gode danske spil, men i andre perioder havde han problemer med sine pasninger, der enten ikke var skarpe nok eller ramte en modspiller.

Midtbanespilleren var tydeligvis toptændt, og han stod for oplægget til både den danske scoring og til flere andre danske tilbud. God på bolden, men som altid også løbe- og duelstærk.

Voldsom første halvleg af den tidligere AaB-spiller, der dog lige manglede de sidste marginaler for at blive afgørende - enten via egne fødder eller som oplægger. Faldt i niveau efter pausen og mistede bolden i det danske angreb, der siden førte til Belgiens 1-1-scoring.

Angriberen fra RB Leipzig huggede til, da han fik chancen og bragte Danmark foran. Men sorterer man den aktion fra, så var indsatsen under middel. Tabte eller smed alt for mange bolde.

Den unge Sampdoria-spiller fik chancen fra start, og han kvitterede med en besnærende indsats. Teknisk dygtig, flot blik for spillet og farlig i boksen. Forsøgte unødigt at filme sig til et straffespark i anden halvleg.

Manglede at score, men det var mere et spørgsmål om marginaler end dygtighed. Overliggeren stod blandt andet i vejen. Var en konstant trussel for det belgiske forsvar og havde også blik for holdkammeraterne - lige med undtagelse af den ene gang, hvor han skulle have spillet Joakim Mæhle fri.

De indskiftede danske spillere fik alle mindre end en halv times på banen, og dermed er de udenfor bedømmelse.