Danmarks måske flotteste trailløb er i Thy

VORUPØR:De smukke omgivelser i Nationalpark Thy kommer til at danne rammen om Danmarks måske flotteste trailløb og vandreevent på lørdag. Arrangementet har navnet Vorupør Halvmaraton.

Arrangøren oplyser i en pressemeddelelse, at der er fire ruter at vælge imellem på henholdsvis 21, 14 og 7 kilometer samt en børnerute for aldersgruppen 0 til 14 år. Her bevæger man sig igennem det øde og vindblæste terræn i Klitheden fra Lodbjerg Fyr til Vorupør på stier, hjulspor, strand og grusveje.

Halvmaratonet slutter af med medaljer og gratis softice til alle deltagere.

Løb eller gå 21 km, 14 km, 7 km eller deltag i børneløbet omkring havbadet for 0 - 14 år. Privatfoto

Lyder det som et arrangement for dig, så er der åbent for tilmelding frem til 30 minutter før løbets start lørdag 12. august.