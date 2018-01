Dansk bokseveteran tættere på VM-kamp

BOKSNING: Den 45-årige bokseveteran Lolenga Mock trak sig sejrrigt ud af promotor Mogens Palles 60 års jubilæumsstævne i Frederiksberg Hallerne.

Først natten til lørdag faldt afgørelsen i stævnets hovedkamp, og efter en jævnbyrdig fight med den russiske eksverdensmester Dmitrii Chudinov vandt den danske veteran med dommerstemmerne 3-0.

Kampen blev bokset i supermellemvægt.

Mock, som er født i Den Demokratiske Republik Congo, men som i mange år har haft hjemme på dansk grund, har dermed vundet 11 ud af 11 kampe, siden Mogens Palle lokkede ham til at gøre comeback i 2015 efter mere end to års fravær fra ringen.

Modstanderen Dmitrii Chudinov er i Danmark bedst kendt for at slå Patrick Nielsen i en interim VM-kamp hos bokseforbundet WBA i 2014.

Med sejren over Chudinov står Lolenga Mock og Mogens Palle bedre rustet til at sikre veteranen en VM- eller EM-kamp. I år er det 27 år siden, at Lolenga Mock boksede sin første professionelle kamp.

Før hovedkampen var en lang række danske boksetalenter i aktion i jubilæumsstævnet.

Blandt andet vandt Jonas Madsen på point over Andreas Lynggaard i en kamp om IBF’s junior-VM-titel i letsværvægt.

Svenskeren Sven Fornling slog til gengæld danskeren Jeppe Morell i dysten om IBF Baltic-titlen i letsværvægt, da en øjenskade fik Jeppe Morrells ringhjørne til at sige stop.

/ritzau/