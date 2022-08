Aalborg-svømmer avancerede ved EM i bedste tid

SVØMNING:Aalborg-svømmeren Helena Rosendahl Bach er overbevisende klar til semifinalen i 200 meter butterfly ved EM i Rom.

Tirsdag morgen var hun hurtigst af alle på tværs af kvindernes tre indledende heats.

Helena Rosendahl Bach vandt det første heat med tiden 2 minutter og 8,66 sekunder, hvilket hun var meget tilfreds med.

- Det er mit bedste morgenløb nogensinde, og jeg synes, der er mange ting, som jeg lykkedes rigtig godt med. Der er også nogle ting nu, som jeg allerede ved, jeg kan forbedre i semifinalen, siger den 22-årige Aalborg-svømmer.

- Så jeg er alt i alt godt tilfreds, og jeg glæder mig bare til at skulle ud at svømme løbet igen. Jeg elsker, elsker at svømme i det her bassin, og jeg nyder hver gang, jeg er i vandet. Det er bare dejligt.

Helena Rosendahl Bach svømmer semifinale tirsdag klokken 19.26.

Forinden skal Julie Kepp Jensen svømme finale i 50 meter fri. Det sker klokken 18.07.

Også den miksede danske holdkap på 4x200 meter fri er klar til finalen på yderste mandat.

Holdkappen, der blev svømmet af Andreas Hansen, Mikkel Gadgaard, Marina Heller Hansen og Caroline Wiuff Jensen, blev nummer otte, blot 0,09 sekunder hurtigere end svenskerne på niendepladsen.

/ritzau/