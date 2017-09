Dansk cykelkomet tog fusen på feltet

CYKELSPORT: U23-europamesteren Casper Pedersen kørte solo på løbets sidste fem kilometer og triumferede med få sekunder ned til det jagtende felt på målstregen i Kalundborg.

Franske Nacer Bouhanni (Cofidis) var favorit til at sejre i en spurt, men han måtte se sig henvist til andenpladsen efter Pedersens overraskende angreb, der altså holdt hjem.

Dermed kan Pedersen iføre sig førertrøjen, når rytterne onsdag kører ud på 2. etape.

Dette års udgave af det danske etapeløb skiller sig ud ved at køre i modsat retning end sædvanligt.

De 16 hold blev sendt af sted fra Frederiksberg tirsdag middag med udsigt til 176 kilometer hen til målstregen i Kalundborg.

Temporytteren Mathias Krigbaum (ColoQuick Cult) etablerede løbets første udbrud og fik fem ryttere med sig i et samarbejde, der en overgang havde et forspring på omkring fem minutter.

Da udbryderne midtvejs på etapen nåede bakkespurten ved Asnæs, udnyttede Andreas Kron (Riwal) og Mathias Bregnhøj (BHS-Almeborg-Bornholm) farten op ad en stigning til at stikke af fra de øvrige.

Men duoen nåede kun at være alene i få minutter, inden de blev stoppet af løbsledelsen. Kron og Bregnhøj var kørt ud af en forkert rute, og hele feltet blev sat i stå, indtil de to uheldige folk kom tilbage på ret kurs.

Det var dog tidligt klart, at udbruddet næppe ville få lov at holde til mål. Hold som Cofidis og Astana tillod ingen eventyr på de sjællandske veje, og med 37 kilometer tilbage af etapen var det slut for de seks.

I løbets sidste fase forsøgte flere ryttere og grupper at skabe et afgørende hul til feltet.

Flere danskere markerede sig i fronten, og Michael Valgren (Astana) var med til at skabe løbet i finalen.

Casper Pedersen var meget initiativrig og insisterende på at slippe afsted, og han skabte et hul til feltet på ni sekunder, da han kørte ud på de sidste fem kilometers rundstrækning i Kalundborg.

Det forspring formåede han altså at holde til de sidste meter af etapen.

/ritzau/