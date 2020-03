Dansk fodbold suspenderes på ubestemt tid

FODBOLD:For blot en uge siden blev 3F Superliga og NordicBet Liga udskudt i to uger – et par dage senere også 2. Division, og nu vælger Divisionsforeningen at suspendere alle tre turneringer på ubestemt tid.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

De tre turneringer suspenderes, og mens dansk fodbold – og en meget stor del af resten af Danmark – er sat på stand by, arbejdes der intenst på forskellige scenarier for afvikling af turneringerne.

- Udskydelsen af EURO 2020 er vanvittig ærgerlig for Danmark som medarrangører af turneringen. Vi havde ønsket, at den europæiske folkefest var blevet til virkelighed, men glæder os til at være en del af den i 2021. Beslutningen har givet ekstra plads til, at de nationale ligaer og de europæiske klubturneringer kan blive spillet færdige. Samtidig arbejder vi på og ud fra, at alle datoer nu er til rådighed for afvikling af nationale kampe – ligesom de europæiske klubturneringer kan afvikles på nationale datoer, lyder det fra direktør i Divisionsforeningen, Claus Thomsen.

-Jeg vil gerne igen understrege, at vi kommer til at gøre alt for at få spillet alle kampe i den her sæson – også selvom det kommer til at give et sammenpresset program. Så selvom vi nu suspenderer turneringerne på ubestemt tid, så gør vi alt for at være klar igen, så snart det er muligt. Målet er at få turneringerne afviklet inden 30. juni, men om nødvendigt kan der også blive spillet enkelte kampe på den anden side af den dato. Turneringerne skal afgøres, så vi kan få sat gang i en ny sæson, og dermed få genstartet fodboldens økosystem i sæsonen 2020/21, siger Claus Thomsen.