Nordjysk fodboldklub ændrer vægtpraksis efter debat

Nuværende og tidligere spillere på kvindelandsholdet har i en DR-dokumentar fortalt, hvordan offentlige vejninger og daglige noteringer af vægten på en fælles seddel har været med til at give psykiske udfordringer.

Det har skabt debat i fodboldmiljøet, og hos Hobro IK tager man nu konsekvensen af det.

Her har man så sent som i sidste uge vejet spillerne foran hinanden, men debatten har fået klubben til at ændre praksis, forklarer teknisk chef Lars Justesen.

- Vi har været lidt af den gamle skole i Hobro, hvor man har stået i en kø, er hoppet på vægten og har fået taget sin fedtprocent. Vi har ikke tænkt, det var en udfordring, fordi for os er det en del af en eliteudøvers hverdag, at man har styr på kost og krop.

- Men når der kommer sådan en udsendelse - selv om det er mest udbredt på damesiden, som vi ikke har så meget af - gør det selvfølgelig, at vejning og måltagning kommer til at foregå individuelt.

- Sådan at de ikke er til offentlig skue, når de står hele vejen op ad trappen i bar overkrop for at skulle ind, siger han.

Det handler om at tackle eventuelle problemer i opløbet, forklarer han.

Justesen understreger dog, at det ikke er klager fra spillere, der har ført til, at 1.-divisionsklubben nu ændrer vaner.

- Det har bare været kutyme. Men vi tænker, at det heller ikke er sikkert, at de, der synes, det er sværest, går forrest, siger han.

Hobros erfaringer deles af Jonas Brix-Damborg, som spillede i klubben fra 2011 til 2021 og også var anfører.

- Jeg har aldrig opfattet det som et problem og har heller ikke en opfattelse af, at nogen har set det sådan.

- Det er et ømt område. Men jeg er altid blevet vejet og har altid selv vejet mig. På U21-landsholdet blev vi også vejet. Med god grund synes jeg. Det er det mest naturlige, for du gør alt for at optimere dig, siger han.

En undersøgelse fra Syddansk Universitet viste sidste år, at knap hver tredje atlet i subeliten - lige under landsholdsniveau - har symptomer på spiseforstyrrelser.

På eliteniveau har 23 procent af kvinderne oplevet det, mens det gælder 11 procent af de mandlige atleter.

Oven på de kvindelige fodboldspilleres historier om psykiske lidelser argumenterede Spillerforeningens direktør, Michael Sahl Hansen, for at afskaffe vejninger helt.

Men det kommer ikke på tale, fastslår Hobro-chefen.

- Det er et vigtigt redskab, for det er her, vi kan flytte nogle procenter. Specielt omkring fedtprocenten, for der kan være nogen, der skal have en lille kostomlægning. Men så længe det er mænd, er det heller ikke den sværeste snak, siger Lars Justesen.

Debatten om offentlige vejninger af atleter kørte allerede i 2019, da sagen om træningsmetoder på svømmelandsholdet kom frem.

Men Justesen mener ikke, at man burde have ændret praksis tidligere.

- Det tænker jeg egentlig ikke. Jeg tror egentlig, at det er sådan, det kører rigtig mange steder, siger han.

/ritzau/