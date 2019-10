Dansk forsvar sejlede i 30 minutter - men Norge måtte ikke få revanche

HÅNDBOLD:Det er ikke nemt at være landstræner Nikolaj Jacobsen i øjeblikket.

Godt nok endte det lørdag med en sejr på 33-31 over Norge - en afgørelse, der blev fundet på straffekast, efter den ordinære kamp var endt 29-29. Men undervejs var der endnu engang stor bekymring om den danske defensiv.

Landstræneren har efterhånden nærmest to hele forsvar ude med skader, efter Aalborg Håndbolds Henrik Møllgaard måtte udgå med en forstuvet fod i kampen mod Norge, og det kommer oveni skader til nøglespillere som René og Henrik Toft Hansen, ligesom den tidligere Aalborg-spiller Simon Hald fik en alvorlig knæskade, da Flensburg Handewitt for en uge siden tabte til Aalborg Håndbold.

Lørdagens sejr over Norge i Gigantium kom da også på trods af defensive problemer i første halvleg. Danskerne kunne overhovedet ikke dæmme op for de norske skytter, der sikkert skød sig til en pauseføring på 19-15.

Jannik Green gik ud af målet efter 16 minutter spil, hvor han kun havde leveret to redninger - og det var begge på skud, der gav straffekast, der efterfølgende gav mål. Så vi skulle helt frem til det 24. minut, hvor Niklas Landin lavede den første redning, der rent faktisk forhindrede en scoring.

Og målmændene havde heller ikke nemt spil, for den danske defensiv med blandt andre Aalborgs unge stregspiller Magnus Saugstrup kom ikke i vejen for meget.

Offensivt var danskerne nogenlunde med - anført af en igen stærk Rasmus Lauge, der har taget over i den periode, hvor Mikkel Hansen er ude med en skade. Og midtvejs i første halvleg havde Danmark faktisk kontakt, men nordmændene trak hurtigt fra igen.

Det startede ikke bedre i anden halvleg, hvor Danmark hurtigt blev ramt af en dobbeltudvisning, og Norge bragte sig for første gang foran med fem mål.

Men så begyndte den danske defensiv langsomt at bide fra sig. Norge blev holdt på blot tre scoringer i de første 13 minutter af anden halvleg, og i offensiven fik Magnus Saugstrup lavet sit første mål, ligesom unge Jacob Holm kom ind med en god indsats på pladsen som venstre back.

Og på den anden scoring af Magnus Saugstrup reduceret til 25-23, og så var Danmark pludselig med igen. En redning fra Landin blev fulgt op af den tredje scoring fra Jacob Holm, og så var afstanden kun et mål.

Og så blev det spændende. Holdene fulgtes ad - hele tiden med Norge foran med et eller to mål. Og med tre minutter igen kunne Magnus Bramming så udligne til 28-28. Det blev også 29-29, inden Norge smed bolden væk på en angrebsfejl, og så havde danskerne afgørelsen i egne hænder.

I sidste sekund fik Danmark smidt bolden ind til Magnus Saugstrup. Han blev væltet ureglementeret, men Magnus Bramming brændte det danske straffekast.

Her var spillerne egentlig klar til at sige, at kampen var slut, men tilskuerne forlange en afgørelse på straffekast. Og det fik de.

Her nappede Jannik Green og Niklas Landin hver et straffekast, og da danskerne scorede på alle fire forsøg, så endte det med en dansk sejr.