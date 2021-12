Dansk indflydelse er væk: Tysk ejer indtager direktørstolen i Jammerbugt FC

FODBOLD:Klubbens succesfulde cheftræner stopper til nytår. Flere profiler har meldt deres afgang. Der sidder ikke længere en bestyrelse i virksomheden bag.

Der er sket meget i Jammerbugt FC, siden tyske Klaus-Dieter Müller købte klubben mellem Pandrup og Kaas, som nu spiller i 1. division. I den indeværende uge skete endnu en markant ændring hos de blåblusede, da klubben har fået ny direktør.

Torsdag blev Klaus-Dieter Müller nemlig registreret som ny direktør i virksomheden Jammerbugt FC ApS, som han ejer 100 procent af. Dermed erstatter han Søren Als Christiansen, der siden 1. august har siddet i direktørstolen i klubben.

Det bekræfter den nu forhenværende direktør.

- Jeg er blevet salgsansvarlig, hvilket principielt var det, som man søgte dengang. Det er mit eget valg, og det er den del af forretningen, som jeg gerne vil passe. Derfor kommer jeg stadig til at møde ind på mandag, og jeg forlader ikke skuden, siger Søren Als Christiansen.

- Klaus vil selv være udøver af sin egen strategi og har på den her måde kortere vej til eksempelvis at tegne kontrakter. Men det er mit eget ønske at indtage den nye rolle, tilføjer han.

Det betyder, at Klaus-Dieter Müller nu er den eneste person med et juridisk ansvar i virksomheden Jammerbugt FC ApS, da den ikke længere har en formel bestyrelse. I stedet er den forhenværende bestyrelse - inklusiv tidligere klubformand Bøje Lundtoft - overgået til en såkaldt advisory board.

Dermed er der ikke længere formel, dansk indflydelse på virksomheden bag Nordicbet Liga-klubben.

På grønsværen er der ligeledes sket store ændringer på det seneste. Cheftræner Bo Zinck overgår fra årsskiftet til en anden rolle i klubben, mens flere profiler - heriblandt anfører Christian Rye - har meldt deres afsked med Jammerbugt FC. Sidstnævnte skete umiddelbart efter, at lønudbetalingen var forsinket.