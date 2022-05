Aalborg-kaptajn har ingen slutdato på karrieren

HELSINKI:Han har netop rundet 200 landskampe og er blevet 35 år. Men Julian Jakobsen har stadig lysten til ishockey på topniveau.

Kontrakten med mesterklubben Aalborg Pirates løber en sæson mere, og det er slet ikke utænkeligt, at karrieren holdes i live også efter sommeren 2023.

- Jeg har da helt sikkert gjort mig tanker om, hvor længe jeg skal blive ved. Men så længe det er sjovt, og glæden er der, så fortsætter jeg.

- Vi har noget rigtig godt i gang i Aalborg, og det er dejligt at få lov at være en del af et hold, der er i stand til at lokke spillere til fra andre klubber, der har hørt godt om byen, klubben og projektet.

- De kommer, fordi de tror, at de kan være med til at vinde guld. Det er fedt, og så længe det er fedt, så er der vel ikke rigtig en slutdato, siger Julian Jakobsen.

Aalborg-kaptajnen er i gang med sit 12. VM siden debuten i 2009 og fortsat en vigtig mand på landsholdet, hvor han brillerer i undertalsspil og er en del af den velfungerende fjerdekæde.

Karriereplan venter

Hvor længe han står til rådighed for Heinz Ehlers' mandskab, afhænger primært af hvordan dagligdagen fungerer i den nordjyske topklub.

- Det er også noget, jeg går og tænker over. Det hele skal gå op i en højere enhed.

- Først og fremmest skal jeg føle, at min krop og mit hoved kan være med på klubplan, og er de det, så kan det også være, at det andet skal fortsætte, siger Julian Jakobsen.

I de senere år har han kombineret ishockey på topplan med et arbejde i bankverdenen. Men han har endnu ikke lagt en karriereplan, han skal følge, når skøjterne en dag bliver pakket væk.

- I min alder går jeg da og gør mig nogle tanker, om hvad der skal ske. Det indrømmer jeg gerne. Skal jeg være en del af ishockey, når karrieren er slut, eller skal jeg finde noget andet?

- Men en slutdato på karrieren er der altså ikke, så jeg tænker, at vi kører videre lidt endnu, siger Julian Jakobsen.

Sammen med resten af det danske landshold spillede han mandag aften den sjette kamp ved VM i Finland. Modstanderen var Canada, men kampen sluttede først efter deadline for denne avis.

/ritzau/