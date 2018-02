Dansk mixeddouble vinder finale i Indien

BADMINTON: Den danske mixeddouble Mathias Christiansen og Christinna Pedersen tog søndag finalesejren i badmintonturneringen India Open i ganske sikker stil.

Kun to sæt skulle de bruge for at besejre indoneserne Praveen Jordan og Melati Daeva Oktavianti.

Sejren var det danske makkerpars første sammen i en World Tour-turnering.

Med flot og konsekvent spil snuppede det femteseedede danske par første sæt 21-14.

I andet sæt var danskerne igen i førersædet og trak fra frem mod 14-7, før indoneserne åd sig op på 10-14, og danskerne igen fik momentum.

Ved 20-13 kunne det med syv matchbolde ikke længere gå galt, og punktummet blev sat med 21-15.

Senere søndag skal Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen spille finale i herredouble.

Den samlede præmiepulje i India Open er på 350.000 dollar, hvilket cirka svarer til cirka 2 millioner kroner.

De største badmintonturneringer blev inden nytår kaldt for Super Series-turneringer, men de hedder nu World Tour-turneringer.

De er inddelt i forskellige kategorier, og turneringen i Indien er en såkaldt World Tour Super 500-turnering, der er det fjerdebedste niveau inden for badmintonturneringer.

/ritzau/