Dansk motorcyklist dræbt i ulykke i Tyskland

Den danske motorcyklist Julie Brøndum Mortensen er død i en ulykke på Hockenheim-banen i Tyskland.

Det meddeler Danmarks Motor Union (DMU) på sin hjemmeside.

- Det er med stor sorg, at DMU har modtaget beskeden om, at Julie Brøndum Mortensen er død efter en ulykke på Hockenheim-banen i forbindelse med et tysk langdistanceløb.

- Straks efter ulykken var redningsfolkene i gang, og kort efter blev Julie transporteret til BG-klinikken i Ludwigshafen, oplyser løbsarrangøren, skriver motorunionen.

/ritzau/