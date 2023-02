Dansk profil faldt mod mestrene i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Den nordjyske profil i Vendsyssel Elite Badminton, Victor Svendsen, spillede en central rolle, da hjemmeholdet tirsdag aften sikrede en plads i Final 4. Med grundspilssejren over Skovshoved er en top-fire nemlig sikret, og de danske mestre får muligheden for at gentage triumfen.

Vendsyssel Elite Badminton - Skovshoved 6-3 Badmintonligaen, grundspil

1. mixed double: Robin Tabeling/Debora Jille - Lasse Mølhede/Sara Lundgaard 21-15, 21-18

2. mixed double: Zvonimir Durkinjak/Cheryl Seinen - Daniel Lundgaard/Mette Poulsen 17-21, 18-21

1. damesingle: Kirsty Alison Gilmour - Line Christophersen 15-21, 0-21

2. damesingle: Josefine R. Jensen - Benedicte Sillassen 12-21, 18-21

1. herresingle: Victor Svendsen - Rasmus Gemke 21-17, 15-21, 21-16

2. herresingle: Magnus Johannesen - Mads Christophersen 25-23, 23-21

1. damedouble: Cheryl Seinen/Debora Jille - Sara Lundgaard/Mette Poulsen 23-21, 21-20

1. herredouble: Robin Tabeling/Gustav Bjørkler - Carsten Mogensen/Lasse Mølhede 21-0, 21-0

2. herredouble: Victor Svendsen/Zvonimir Durkinjak - Daniel Lundgaard/Mads Christophersen 21-19, 21-15

Vendelboerne vandt samlet med 6-3 over sjællænderne, som havde den danske badmintonstjerne Rasmus Gemke med på holdet. Verdens nummer 21 måtte dog give fortabt til Victor Svendsen, der i tredje sæt afgjorde den profilerede kamp i 1. herresingle.

Tilbagevendte Gemke, som i januar måtte forlade kvartfinaleopgøret i India Open mod Viktor Axelsen i en kørestol, skal i marts møde Anders Antonsen i første runde af All England. Det blev altså en dårlig optakt til deltagelsen i den prestigefyldte turnering, da verdens nummer 45 i form af nordjyske Svendsen sikrede matchpointet.

Hjørringenseren var igen med i aftenens sidste kamp, hvor han med makkeren Zvonimir Durkinjak vandt 2. herredouble.

Vendsyssel Elite Badmintons sidste grundspilskamp for sæsonen spilles fredag på udebane mod Værløse. Her kan nordjyderne gribe ud efter første- eller andenpladsen i grundspillet og dermed sikre et godt udgangspunkt inden Final 4.