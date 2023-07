Aalborg-svømmer er et halvt sekund fra VM-medalje

Den danske svømmer Helena Rosendahl Bach må nøjes med at kigge på, når der bliver uddelt VM-medaljer i 200 meter butterfly ved verdensmesterskabet i japanske Fukuoka.

Den 23-årige svømmer fra Aalborg Svømmeklub blev torsdag eftermiddag dansk tid delt nummer fem i VM-finalen, da hun kom i mål i tiden 2 minutter og 7,15 sekunder. Samme tid blev hun noteret for onsdag, da hun satte nordisk rekord i semifinalen.

I torsdagens finale skulle hun have været lidt over et halvt sekund hurtigere, hvis hun skulle have taget en medalje.

Danskeren var aldrig i spil til guldet, som canadieren Summer McIntosh tog sig af i suveræn stil. Hun var over tre sekunder hurtigere end Rosendahl Bach.

Fra starten af finalen lå danskeren i den tunge ende af feltet, og selv om hun midtvejs i løbet lå på fjerdepladsen, var hun hele tiden et armtag eller to bag medaljekonkurrenterne.

Helena Rosendahl Bach vandt sidste år EM-sølv på distancen.

Signe Bro var også i vandet torsdag eftermiddag. Tiden 53,94 sekunder rakte til en plads som nummer 11 på tværs af de to semifinaleheats i 100 meter fri, og hun er derfor ikke blandt de otte finalister i disciplinen.

