Aalborg-svømmer tæt på VM-medalje

MELBOURNE:Helena Rosendahl Bach fra Aalborg Svømmeklub var torsdag kun cirka et halvt sekund fra at tage en bronzemedalje, da hun deltog i finalen i 200 meter butterfly ved kortbane-VM i svømning.

Danskeren kom i mål i tiden 2 minutter og 4,41 sekunder. Det er ikke blot personlig rekord, men også national rekord på distancen.

Desværre rakte det altså kun til en fjerdeplads for Rosendahl, der måtte se australske Elizabeth Dekkers tage bronze med en tid, der var 0,53 sekunder hurtigere.

Helena Rosendahl Bach havde svømmet sig i finalen med en tid, der var tredjebedst af alle i de indledende heat.

Der var derfor grund til at tro, at hun kunne kæmpe med om medaljerne. Det gjorde Rosendahl Bach altså også, men hun manglede lige det sidste. Til gengæld kan hun glæde sig over sin danske rekordtid.

Micha Østergaard havde siden 2009 haft rekorden på 200 meter butterfly på kortbane med tiden 2 minutter og 4,98 sekunder.

Kort inden Helena Rosendahl Bachs finale svømmede Julie Kepp Jensen sig i finalen i 50 meter rygsvømning.

Kepp Jensen blev nummer fire i sin semifinale og er videre til finalen i den dårligste tid blandt de otte finalister. Finalen svømmes fredag lidt over 10 dansk tid.

Kortbane-VM afholdes i australske Melbourne. Danmark har kun tre svømmere med. Ud over Helena Rosendahl Bach og Julie Kepp Jensen deltager Thea Blomsterberg også.

