Danske fodboldkvinder slog seerrekord

FODBOLD: Næsten 1,5 millioner seere kiggede med, da de danske fodboldkvinder i en straffesparkskonkurrence torsdag aften spillede sig i EM-finalen.

Det viser seertal fra Kantar Gallup, som netop er offentliggjort, oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Første halvleg havde i snit 724.000 seere, mens anden halvleg i snit blev set af 1.167.000.

Og straffesparkskonkurrencen var altså det helt store hit med 1.471.000 seere.

Det betyder, at 1.009.000 i snit fulgte med i opgøret mod Østrig, hvor Danmarks EM-kvinder for første gang i historien spillede sig i en EM-finale.

Og "det slog alle rekorder", skriver TV2.

- Med seertallet på 1.009.000 i snit er EM-semifinalen den mest sete fodboldkamp på dansk tv i år - og faktisk den mest sete siden et par af kampene ved EURO 2016 (sidste års EM i herrefodbold, red.), skriver tv-stationen.

Kvinderne vandt straffesparkskonkurrencen 3-0 over Østrig.

Semifinalen begyndte ellers noget skævt, da østrigerne efter bare 12 minutter fik tilkendt et straffespark.

Det skete, fordi forsvarsspilleren Maja Kildemoes blokerede et skud med en højt hævet arm.

Men Østrigs Sarah Puntigam skød bolden langt over mål, og det lykkedes i det hele taget aldrig Danmarks modstandere at score på straffespark under det 120 minutter lange, nervepirrende opgør.

Målet blev på suveræn vis vogtet af den danske målmand Stina Lykke.

- Den drøm, jeg har snakket om, kommer tættere på. Det er så fedt, sagde hun efter torsdagens bedrift.

Danmarks fodboldkvinder har spillet fem kampe ved EM i Holland. Alle fem kampe er blandt årets syv mest sete fodboldkampe på tv i 2017, oplyser TV2.

Sidste gang, det danske kvindelandshold toner frem på skærmen ved mesterskaberne i Holland, er på søndag.

Her møder kvinderne de hollandske værter i finalen, der spilles klokken 17.

Holland slog England 3-0 i den anden semifinale.

/ritzau/