Danske håndboldherrer ydmyger modstander

HÅNDBOLD:Det danske håndboldlandshold fortsætter med et gå fra den ene storsejr til den næste ved VM i Egypten.

Heller ikke en traditionsrig håndboldmagt som Kroatien kunne stille noget op mod Nikolaj Jacobsens mænd og må forlade turneringen med en pinlig afklapsning som afskedssalut.

Et reservepræget dansk hold vandt mandag aften hele 38-26 i en kamp, der bekræftede, at niveauet også er højt hos spillerne, der normalt står i anden række.

Foto: Ritzau Scanpix

Nu kan Danmark rette al opmærksomhed mod onsdagens kvartfinale mod Egypten og så blot håbe på, at Niklas Landin ikke er kommet noget alvorligt til.

Efter en stærk start måtte målmanden udgå med noget, der kunne ligne et overstræk i knæet efter et hændeligt sammenstød med Emil Jakobsen.

Bortset fra det var der masser af positive erkendelser i Nikolaj Jacobsens 16. VM-sejr i træk som landstræner.

Han fik set, at Emil Jakobsen er helt klar til at tage kampen op med Magnus Landin om spilletiden på venstre fløj.

GOG-fløjen er en helt anden type - ikke så forsvarsstærk, men med et imponerende svæv og varierede afslutninger.

Evigt konfrontationssøgende Jacob Holm fik chancen fra start, mens Mikkel Hansen for anden kamp i træk var oversidder med maveproblemer.

Da Holm først fandt ud af at slippe bolden, inden han blev fanget i ukærlige, omfavnelser, udviklede han sig til et voldsomt irriterende bekendtskab for det kroatiske forsvar.

På den anden back var der tiltrængt spilletid til Nikolaj Øris, som indledte med to forsøg på målrammen, men fik skudt sig flot ind og var god i kombinationerne.

Den store danske oplevelse var dog et mere velkendt ansigt.

Spilstyreren Mads Mensah spillede et brag af en første halvleg, hvor han havde en hånd med i det meste og krydrede en stor præstation med fremragende langskudsmål.

Kroatien har skuffet voldsomt ved VM, og præstationen efter pausen var et nyt lavpunkt for den ellers så stolte håndboldnation.

Kroaterne kom ellers godt i gang, vel vidende at kun en sejr ville holde dem i live i turneringen.

Men de gode takter holdt kun i 30 minutter, for holdet kom helt skævt ud til den sidste halvleg i veteranen Lino Cervars karriere som kroatisk landstræner.

Efter syv minutter havde Danmark scoret seks gange uden modsvar og øget føringen til 23-15.

En desperat Cervar brugte hurtigt alle sine timeouter, men der var intet at stille op. Kroaterne skød sig trætte på en velspillende Kevin Møller, og danskerne udnyttede de mange redninger til en stribe kontrascoringer.

I slutfasen var der slutrundedebut til Nikolaj Læsø, der bidrog til festen med tre scoringer.

Det endte som en ren ydmygelse af Kroatien og endnu en succesoplevelse for et dansk hold, der fik en optimal optakt til kvartfinalen.

/ritzau/